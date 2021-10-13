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≡ С учителей продолжают требовать отчётность и подписку на печатные издания – МОН
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42588
С учителей продолжают требовать отчётность и подписку на печатные издания – МОН
Отправлено: 13.10.21 - 12:14
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Проверка выявила нарушения в деятельности управлений и отделов образования в регионах. Больше всего таких нарушений зафиксировали в пяти областях, в том числе и Костанайской.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10533
Re: С учителей продолжают требовать отчётность и подписку на...
Отправлено: 13.10.21 - 12:14
#1
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Никогда такого небыло и вот опять
Хоть нормальные газеты предлагают выписать? Или зелёное яблоко?
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
460
Re: С учителей продолжают требовать отчётность и подписку на...
Отправлено: 13.10.21 - 12:16
#2
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Цитата:
abaika95:
Или зелёное яблоко?

Спид-Инфо! )))
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10533
С учителей продолжают требовать отчётность и подписку на печатные издания – МОН
Отправлено: 13.10.21 - 12:18
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Спид-Инфо

Хорошая газета вполне информативная)
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
460
Re: С учителей продолжают требовать отчётность и подписку на...
Отправлено: 13.10.21 - 12:21
#4
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Цитата:
Рассмотрено 132 дела, из них по 101 случаю подтвердились факты нарушения прав педагога.

Источник:

Подтвердились факты нарушения? Кого наказали? Пальчиком погрозили? Значить раз повторяются нарушения значить не наказывают.
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
4868
Re: С учителей продолжают требовать отчётность и подписку на...
Отправлено: 13.10.21 - 16:47
#5
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Откуда ветер дует! Ясный пень, от провластных СМИ, они бессовестно требуют к себе внимания и барбосов.
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