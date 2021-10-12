Отправлено: - 09:20

Лесовик:

Так что по итогам года, нахлебники и бездельники- льготники и пенсионеры получат свои 7-8 % (5-6%+2%)повышения пособий и пенсий и возрадуются.



Цитата:Вообще то, нахлебники и бездельники обычно обитают в других социальных слоях.