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Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42588
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:07
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк, даже несмотря на сезонное снижение цен. Об этом на заседании правительства во вторник, 12 октября, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.
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a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13587
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:07
какие то цифры нереальные,
с начала года еда минимум процентов на восемьдесят
подорожала.
из той же оперы ,но наоборот,
что еще два года назад зп в кз пятьсот тысяч была
сейчас статистика правда всего 251 тыс на человека показывает.
с начала года еда минимум процентов на восемьдесят
подорожала.
из той же оперы ,но наоборот,
что еще два года назад зп в кз пятьсот тысяч была
сейчас статистика правда всего 251 тыс на человека показывает.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 781
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:12
Ничего, в конце года подсуетятся, подкорректируют и будут все те же 6,2%
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 730
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:16
Когда уже девальвация?? Прям странно,7 лет с крайней прошло,чот много. Или закупают бакс для себя любимых да никак по горло не закупятся?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13587
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:36
Цитата:
когда рубль будет 3,5 курс.
иначе никак.
а рубль стоит...
цб кз курс доллара даже не устанавливает практически,
какой в бюджете заложен и все.
винтят курсом рубля в диапазоне 5,5-6 и все.
Сабыр:
Когда уже девальвация?? Прям странно,7 лет с крайней прошло,чот много
Когда уже девальвация?? Прям странно,7 лет с крайней прошло,чот много
когда рубль будет 3,5 курс.
иначе никак.
а рубль стоит...
цб кз курс доллара даже не устанавливает практически,
какой в бюджете заложен и все.
винтят курсом рубля в диапазоне 5,5-6 и все.
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.19
- Сообщений:
- 29
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 15:15
В феврале 2020 курс был 374 за доллар. Или у вас 10% не девал
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3492
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 15:27
Какая то интересная инфляция, все как то чувствуют, что она есть..
Но доллар как был, так и стоит..
Евро и рубель..
Но доллар как был, так и стоит..
Евро и рубель..
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 730
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 15:31
Цитата:
Шура,при чём тут рубль,то? В крайний раз это наш президент-экономист понты колотил держал тенге,думаю,впредь такого юмора не будет. Рухнет всё и сразу.
alex_60:
когда рубль будет 3,5 курс
когда рубль будет 3,5 курс
Шура,при чём тут рубль,то? В крайний раз это наш президент-экономист понты колотил держал тенге,думаю,впредь такого юмора не будет. Рухнет всё и сразу.
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 17:12
Есть высказывание, приписываемое Марку Твену: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Вот именно такая у нас статистика..всегда примерно в рамках ,установленных Правительством,что подразумевает заботу и прозорливость оных. Неважно ,какие сейчас показатели инфляции,но по итогам года она будет в коридоре 5-6 % (установленных Правительством) и совсем неважно какие ценники в магазинах и на рынках. Ведь Государство взяло обязательство повышать пенсии и пособия с 1 января на % инфляции +2 % (на опережение) и ему крайне НЕВЫГОДНА реальная картина обнищания малоимущих. Так что по итогам года, нахлебники и бездельники- льготники и пенсионеры получат свои 7-8 % (5-6%+2%)повышения пособий и пенсий и возрадуются. Коммерсы в предкушении великих прибавок у населения и новогодних праздников вновь вздёрнут цены и заживём в привычном нам состоянии. Кстати никто не ведёт статистику увеличения ломбардов и микрофинансовых организаций ,количество которых зашкаливает на каждый квартал городской застройки..А это,в принципе показатель обнищания населения.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1583
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 13.10.21 - 09:20
Цитата:
Вообще то, нахлебники и бездельники обычно обитают в других социальных слоях.
Лесовик:
Так что по итогам года, нахлебники и бездельники- льготники и пенсионеры получат свои 7-8 % (5-6%+2%)повышения пособий и пенсий и возрадуются.
Так что по итогам года, нахлебники и бездельники- льготники и пенсионеры получат свои 7-8 % (5-6%+2%)повышения пособий и пенсий и возрадуются.
Вообще то, нахлебники и бездельники обычно обитают в других социальных слоях.
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 13.10.21 - 16:34
Это ирония и позиция Государства. Достаточно вспомнить высказывание Елбосы :"Что вы плачете об отсутствии средств? Купите на зарплату 2(!)коровы и живите!" Это не дословно, но суть передана..
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