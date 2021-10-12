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≡ Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42588
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:07
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Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк, даже несмотря на сезонное снижение цен. Об этом на заседании правительства во вторник, 12 октября, сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13587
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:07
#1
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какие то цифры нереальные,
с начала года еда минимум процентов на восемьдесят
подорожала.
из той же оперы ,но наоборот,
что еще два года назад зп в кз пятьсот тысяч была
сейчас статистика правда всего 251 тыс на человека показывает.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
781
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:12
#2
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Ничего, в конце года подсуетятся, подкорректируют и будут все те же 6,2%
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
730
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:16
#3
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Когда уже девальвация?? Прям странно,7 лет с крайней прошло,чот много. Или закупают бакс для себя любимых да никак по горло не закупятся? :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13587
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 14:36
#4
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Цитата:
Сабыр:
Когда уже девальвация?? Прям странно,7 лет с крайней прошло,чот много


когда рубль будет 3,5 курс.
иначе никак.
а рубль стоит...
цб кз курс доллара даже не устанавливает практически,
какой в бюджете заложен и все.
винтят курсом рубля в диапазоне 5,5-6 и все.
Профайл
s
§ stratosfera_Z
(Пользователи)
Регистрация:
14.02.19
Сообщений:
29
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 15:15
#5
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В феврале 2020 курс был 374 за доллар. Или у вас 10% не девал
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3492
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 15:27
#6
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Какая то интересная инфляция, все как то чувствуют, что она есть..
Но доллар как был, так и стоит..
Евро и рубель..
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
730
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 15:31
#7
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Цитата:
alex_60:
когда рубль будет 3,5 курс

Шура,при чём тут рубль,то? В крайний раз это наш президент-экономист понты колотил держал тенге,думаю,впредь такого юмора не будет. Рухнет всё и сразу.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
24
Re: Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 12.10.21 - 17:12
#8
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Есть высказывание, приписываемое Марку Твену: «Существует три вида лжи: ложь, наглая ложь и статистика». Вот именно такая у нас статистика..всегда примерно в рамках ,установленных Правительством,что подразумевает заботу и прозорливость оных. Неважно ,какие сейчас показатели инфляции,но по итогам года она будет в коридоре 5-6 % (установленных Правительством) и совсем неважно какие ценники в магазинах и на рынках. Ведь Государство взяло обязательство повышать пенсии и пособия с 1 января на % инфляции +2 % (на опережение) и ему крайне НЕВЫГОДНА реальная картина обнищания малоимущих. Так что по итогам года, нахлебники и бездельники- льготники и пенсионеры получат свои 7-8 % (5-6%+2%)повышения пособий и пенсий и возрадуются. Коммерсы в предкушении великих прибавок у населения и новогодних праздников вновь вздёрнут цены и заживём в привычном нам состоянии. Кстати никто не ведёт статистику увеличения ломбардов и микрофинансовых организаций ,количество которых зашкаливает на каждый квартал городской застройки..А это,в принципе показатель обнищания населения.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1583
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 13.10.21 - 09:20
#9
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Цитата:
Лесовик:
Так что по итогам года, нахлебники и бездельники- льготники и пенсионеры получат свои 7-8 % (5-6%+2%)повышения пособий и пенсий и возрадуются.

Вообще то, нахлебники и бездельники обычно обитают в других социальных слоях.
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
24
Ускорение инфляции в Казахстане фиксирует Национальный банк
Отправлено: 13.10.21 - 16:34
#10
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Это ирония и позиция Государства. Достаточно вспомнить высказывание Елбосы :"Что вы плачете об отсутствии средств? Купите на зарплату 2(!)коровы и живите!" Это не дословно, но суть передана..
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