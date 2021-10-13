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Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за частых разводов
Спецзанятия для школьников предложили в Казахстане из-за частых разводов
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