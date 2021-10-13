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Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42587
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 10:01
КТЖ с 10 октября запустил проект по продаже так называемых женских билетов в специальных вагонах на составах по двум направлениям Алматы - Оскемен и Алматы - Мангистау.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 730
Re: Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 10:01
А для мужчин где вагоны? Что за дискриминация!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3488
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 10:13
Обычные убитые вагоны..
А теперь снизу им кто будет место уступать?
А теперь снизу им кто будет место уступать?
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 121
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 10:16
В итоге всех женщин будут направлять в женские вагоны. На женщин решивших ехать в обычных вагонах будут смотреть косо, как на прости... Мужья начнут стесняться своих жён, им придется тоже их направлять в женские вагоны, во избежание конфликтов, жена ведь может приглянуться кому-либо из мужчин, из-за отсутствия других женщин. А в мужских вагонах начнутся драки и поножовщина, из-за переизбытка тестостерона на квадратный метр.
В женских вагонах нескончаемая болтовня круглые сутки, топот, беготня и детские крики, разложенные по полкам подгузники и нижнее бельё.
Просто надо усилить степень ответственности проводникам, охране и проверяющим, а не устраивать такое разделение.
Интересно, через вагоны всегда кто-то ходит и мужчины (без разницы служащие или пассажиры) будут обходить этот вагон по улице? Или по крыше? А, его наверное сделают последним, даже после груза или почты.
А если кто-нибудь из мужчин всё-таки зайдёт? Будет как в фильме "Белое солнце пустыни"?
А если женщина из женского вагона выйдет за его пределы, разве в таком случае не будет больше опасности для неё, чем была бы, если бы всё оставили как раньше.
Такое ощущение как будто в Казахстане одни маньяки и насильники проживают и ездят в поездах, что надо обязательно разделение делать по гендерному признаку.
[Исправлено: ladas, 13.10.2021 - 11:24]
[Исправлено: ladas, 13.10.2021 - 12:50]
В женских вагонах нескончаемая болтовня круглые сутки, топот, беготня и детские крики, разложенные по полкам подгузники и нижнее бельё.
Просто надо усилить степень ответственности проводникам, охране и проверяющим, а не устраивать такое разделение.
Интересно, через вагоны всегда кто-то ходит и мужчины (без разницы служащие или пассажиры) будут обходить этот вагон по улице? Или по крыше? А, его наверное сделают последним, даже после груза или почты.
А если кто-нибудь из мужчин всё-таки зайдёт? Будет как в фильме "Белое солнце пустыни"?
А если женщина из женского вагона выйдет за его пределы, разве в таком случае не будет больше опасности для неё, чем была бы, если бы всё оставили как раньше.
Такое ощущение как будто в Казахстане одни маньяки и насильники проживают и ездят в поездах, что надо обязательно разделение делать по гендерному признаку.
[Исправлено: ladas, 13.10.2021 - 11:24]
[Исправлено: ladas, 13.10.2021 - 12:50]
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13587
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 10:19
интересно какая раскраска будет у вагонов такого типа..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 7838
Re: Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 12:49
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 730
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 13:17
Цитата:
Не,этот вагон для москвичей сообщением Махачкала-Гудермес
yudjin:
Вот такая, наверное
Вот такая, наверное
Не,этот вагон для москвичей сообщением Махачкала-Гудермес
П
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.17
- Сообщений:
- 91
Re: Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 13:24
Такими темпами и до "голубых вагонов" докатимся. Хотя в ОАЭ в электричках есть мужские, женские и смешанные вагоны. В советское время в автобусах в передней части ездили в основном дамы, в хвосте мужики, стоя. Можно было и в вагонах сделать купе разнополые. Всё равно многие меняются местами из-за полового признака.
Re: Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 13:51
теперь автобусы надо сделать "женскими" - а что?
l
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.03.19
- Сообщений:
- 121
Re: Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 13:58
Цитата:
Точно или автобусы с открытым верхом, внутрь заходят женщины, а мужчины едут на крыше. А также женские дороги, гос.учреждения, школы и прочее...
Алиса:
Точно или автобусы с открытым верхом, внутрь заходят женщины, а мужчины едут на крыше. А также женские дороги, гос.учреждения, школы и прочее...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13587
Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 14:32
раз пошла такая пьянка...
такой вариант - в купе два мужских места,
два женских.
ну или в СВ 1+1, не знаю в кз СВ есть или нет.
как никак мы впереди планеты всей,
так что инновации и в этом деле нужны..
такой вариант - в купе два мужских места,
два женских.
ну или в СВ 1+1, не знаю в кз СВ есть или нет.
как никак мы впереди планеты всей,
так что инновации и в этом деле нужны..
Re: Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 15:04
Цитата:
у нас всё есть! не может не быть!
и авиарейсы сделать - женскими и мужскими
Ни в какой стране мира такого точно не будет.
ЗЫ:А еще можно в космос тоже мужские и женские полеты сделать!!!!
alex_60:
есть или нет.
есть или нет.
у нас всё есть! не может не быть!
и авиарейсы сделать - женскими и мужскими
Ни в какой стране мира такого точно не будет.
ЗЫ:А еще можно в космос тоже мужские и женские полеты сделать!!!!
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3488
Re: Поезда с женскими вагонами запустили в Казахстане
Отправлено: 13.10.21 - 15:20
Вагоны Халяль..
Интересно, как в Турции и Пакистане, если некоторые наши виайпи чиновники хотят сделать с ними Великий Туран..
Там тоже так женщины гоняют?
Интересно, как в Турции и Пакистане, если некоторые наши виайпи чиновники хотят сделать с ними Великий Туран..
Там тоже так женщины гоняют?
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