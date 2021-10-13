Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 775 мм рт.ст.
  • 51% влажность
  • ЮЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42587
Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
Отправлено: 13.10.21 - 10:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вице-министр энергетики Асет Магауов заявил, что Казахстану нужно стремиться выравнивать цены на дизтопливо, учитывая ситуацию на рынках соседних стран. Кроме того, вице-министра спросили, могут ли цены на дизтопливо вернуться к прежним отметкам.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3488
Re: Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на...
Отправлено: 13.10.21 - 10:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
То есть миллиардерам нефтянникам дадим заработать еще больше миллиардов евро..
Ведь они теряют бабло, продавая соляру колхозникам, по целых 100 долларов за тонну..
Кстати, они же не теряют, они продают и так недешево.
С какого такого они теряют?
Ну а те колхозники, что потеряют на подорожавшей соляре какие то баснословные суммы из своего и без того скудного бюджета, им выдадут миллиардеры нефтяники подачку в виде субсидий на год эквивалентно 5ти МРП..
Профайл
Я
§ Я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.11.19
Сообщений:
519
Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
Отправлено: 13.10.21 - 10:54
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гениально.
Гордость берет за народ , имеющий таких руководителей и жаждущий вложиться в свое достояние

[Исправлено: Я, 13.10.2021 - 10:55]
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3488
Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
Отправлено: 13.10.21 - 10:57
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миллиардер условно говоря, продал товар тут за 200, в Ойропе за 300, при себестоимости товара в 50..
То есть он тут не зарабатывает по 150, а как то он их тут теряет?
Тогда чтобы никто ничего не терял, нужно вообще все продукты, начиная от хлеба и млека, и заканчивая нефтью и металлами, продавать в Ойропу, а народу Казахстана государство обязано потребовать у миллиардеров, чтоб давали пособие, раз в год по 42500, чтоб не сдохли от голода..
Именно так и сказал чиновник..
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
730
Re: Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на...
Отправлено: 13.10.21 - 11:19
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это ведь каким надо быть подлецом,чтобы так врать и говорить об этом. Ужас.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10533
Re: Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на...
Отправлено: 13.10.21 - 11:46
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда цена маленькая никто не пишет что это хорошо, все воспринимают как данность
Когда цену подняли все сразу возмущаются почему такая несправедливость
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
730
Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
Отправлено: 13.10.21 - 11:59
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
никто не пишет что это хорошо,

А кто решает что плохо,а что хорошо? Хорошо-это когда ты живёшь на нефти и покупаешь солярку не по мировой цене,а по адекватной,как во всех нормальных странах.
Профайл
peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4001
Re: Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на...
Отправлено: 13.10.21 - 12:00
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Разбазариваем народное достояние

Оказывается это забота о народе ))
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
460
Re: Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на...
Отправлено: 13.10.21 - 12:02
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вице-министр энергетики Асет Магауов заявил, что Казахстану нужно стремиться выравнивать цены на дизтопливо, учитывая ситуацию на рынках соседних стран

Источник:


Ну тогда надо стремится сделать зарплаты выше чем у соседних стран и никаких проблем не будет!
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
460
Re: Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на...
Отправлено: 13.10.21 - 12:14
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Складывается впечатление, что вице-министр энергетики Асет Магауов наверное долгое время был в космосе и вот только сейчас вернулся на грешную землю! Мировые цены на нефть растут, бензин в Казахстане дорожает;
цены не нефть стоят на месте - бензин дорожает; цены на нефть падают, бензин все равно дорожает!И граждане уже ничего не понимают. А это просто инерция жадности! И это ведь на всём постсоветском пространстве! хотели построить социализм не смогли..рассыпалась идея,стали строить капитализм..тоже ничего не получается,зато получается автократия с большим успехом!
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
730
Re: Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на...
Отправлено: 13.10.21 - 13:15
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
И это ведь на всём постсоветском пространстве!

Да,кроме Прибалтики,Грузии и Украины. Пока эта воровская шайка во главе с Путиным не сгинет,так будет везде. И не надо глупцам сейчас писать чем вам путин виноват,от него всё идёт. Советую посмотреть интервью Пугачёва у Гордона.
Профайл
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
7838
Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
Отправлено: 13.10.21 - 13:19
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Складывается впечатление, что вице-министр энергетики Асет Магауов

никогда такого не было и вот опять... да, вчкушка? ;-)

Цитата:
Сабыр:
и Украины.

ну эти то с 6-ым по счету президентом в уровне жизни простого народа уже почти Германию догнали.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10533
Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
Отправлено: 13.10.21 - 13:20
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сабыр:
А кто решает что плохо,а что хорошо? Хорошо-это когда ты живёшь на нефти и покупаешь

А кто решает что это хорошо?))
Цитата:
Сабыр:
Пока эта воровская шайка во главе с Путиным не сгинет,так будет везде

А он тут причем?)
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
730
Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель
Отправлено: 13.10.21 - 13:33
#13
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А он тут причем?)

А кто у нас главный аргумент по цене? В какой соседней стране дороже солярка,чем у нас? Откуда мы,якобы,закупаем недостоющее кол-во? Ты как ребенок,чес слово.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 36, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 36
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS