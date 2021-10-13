Ну хотя бы так, кого я упоминаю, чувствует что ценен для форума, чувствует что еще живет, еще не забыт им.. Ну хоть так то.. Чем совсем никак.. Без меня то было тяжело и тоскливо.. Было какое то чувство ненужности. Зачем я здесь? Нужен ли я Готэму? И тут как с небес снизошел я.. Появился хоть какой то смысл, не правда ли? Существования вашего бытия..
Это ещё почему? Там есть жители, знающие японский язык и желающие принять японскую культуру? Чтобы жители проголосовали - нужно хотя бы достучаться до них, а как это можно сделать не зная языка? И жители будут понимать что если проголосовать за Японию - это 98% вероятность уехать на континент, что чревато дискомфортом и тратами. Выучить японский - это не английский, французский или даже казахский. Это совершенно другая графическая система обозначения. Ты примеры совсем приводить не умеешь - то у тебя в Челябинске на русском языке не могут обслужить, то теперь ты уверен что будут голосовать за Японию на Курилах. Не будут, потому что там неизвестность 100%.
elektron: это опять "объективное" ваше мнение, или сугубо субъективное?
Супер объективное Вот вы русский за Россию тут одно место рвете Но в Россию не поехали решили из Германии ее любить Как и Макс из Канады)) Почему вы тогда думаете что Курильчане какие-то другие? Можно и из Японии ее любить) Цитата:
elektron: Вы действительно такой наивный или делаете вид? Что не понимаете или не хотите понять реальность.
Я не знаю какую реальность вам там Соловьев шепчет на ночь, но на деле все просто Отжали крым Под шумок решили отжать и Донбасс Войска нагнали,фсбшников,танки,буги Бились бились и в итоге бомжатское ВСУ прижало всех ополченцев,всех ихтамнетов к границе с Россией и давит дальше Бурятские танкисты не помогли и отпускники почему-то Лежат теперь в полях под славянском Проигрыш России? Да откровенный
Цитата:
elektron: Очередная сова на глобус млин
Вы можете эту мантру хоть часами повторять но слаще от этого не станет) Цитата:
111: Не, я ему свой телефон и адрес дал, давай говорю лично нормально поговорим.. Выясним некоторые моменты, успокоимся.. Нет.. Ему надо чтоб все знали, каков он Герой.. По интернету разумеется..
Да страшно ему Раз он там узбекам боится высказать за тараканов,только на детях открывается То тут то куда ему Рискнет приехать его сразу столько тут "друзей" встретит))
Victor Yang: Это ещё почему? Там есть жители, знающие японский язык и желающие принять японскую культуру?
В кенегсберге в 45 были жители знающие русские и желающие принять русскую культуру? )) Думаю нет,но приняли же как крымчане в 2014 И тут примут Или ты думаешь что референдум в Крыму проведен по всем правилам? И в Крыму до 14 года 100% населения мечтали попасть в Росиию?) Цитата:
Victor Yang: И жители будут понимать что если проголосовать за Японию - это 98% вероятность уехать на континент, что чревато дискомфортом и тратами. Выучить японский - это не английский, французский или даже казахский. Это совершенно другая графическая система обозначения.
Захотят выучат Челюсть подстроят ради такого Макс вон не жалуется на челюсть)) живёт в Канаде) А впрочем японцы не злые Они такие условия населению курил создадут что тем не захочется на континент уезжать как тем русским из Эстонии)) Чето не торопятся))Цитата:
Victor Yang: Ты примеры совсем приводить не умеешь
Просто тебе они не нравятся)) примеры вполне аналогичные но ты как тот электрон их не принимаешь) Цитата:
serg kost: А эти врачи чего уехали?! То есть, уже все подряд уезжают?!
Таджики и армяне? Незнаю) Сами там разбирайтесь со своими врачами которые по русски не понимают)
elektron: . Но как можно Курилы тут в сравнение ставить? Однако
А что другая ситуация какая-то? Ну давайте кенегсберг в пример приведем?)) Правда пока новый канцлер заявления не делал но вполне может сделать) Территория которая отошла по международному договору РСФСР как Крым ушел в УССР с чем РФ была согласна Но нет,в 2014 вероломно она эту территорию отжимает Так почему Германии нельзя тогда? И Японии свои земли вернуть? Финляндии свою Карелию?)/ Референдум проведут,населению будет чепчики бросать Россию удобно будет любить из Японии,Германии,и Финляндии)) вы пример
elektron: откуда или с чего такие выводы? Опять объективность подкачивает? Да Янг был прав. С анализом у вас явно проблемы. Как можно по фамилии сопоставлять качество?
А то что человек не понимает жалобы потомучто гос языком не владеет это для вас не показатель качества?)) Чтож люди тогда в платные клиники уходят? Да список у вас отличный,немцы ходят в этим врачам?))
abaika95: В кенегсберге в 45 были жители знающие русские и желающие принять русскую культуру?
Так там и референдума не было. Цитата:
abaika95: Захотят выучат
Это если захотят. Большинству это создаст большие проблемы + неизвестность.
Цитата:
abaika95: примеры вполне аналогичные
До аналогий далеко. Это вот я работаю с САПР и купил себе ноутбук за 400 тыс тенге. А ты, который пользуется только офисными программами "проведешь аналогию" и скажешь что тебе достаточно ноута за 100 тысяч и я дурак потому что переплачиваю. Что-то общее есть, но различные нюансы говорят о том что это совсем не аналогия.
Цитата:
abaika95: в Крыму до 14 года 100% населения мечтали попасть в Росиию?)
Нет, не 100, но большинство. В Крыму флот российский стоял - там большинство лояльных России всегда было.
Странно правда?) Просто взяли и для удобства часть Германии отпилили А другую часть Польше отдали А польские територии Украине и белоруси)) Потом для удобства Крым в УССР отдали Но потом почему-то решили что с крымом перебор так почему тогда и другие територии и договора не рассмотреть? Цитата:
Victor Yang: Это если захотят. Большинству это создаст большие проблемы + неизвестность
Какие проблемы? Явно японцы будут делать проще и не будут нагнетать обстановку для местного населения временно окупированных курил Предложат выехать либо постепенно вливаться Цитата:
Victor Yang: Это вот я работаю с САПР и купил себе ноутбук за 400 тыс тенге. А ты, который пользуется только офисными программами "проведешь аналогию" и скажешь что тебе достаточно ноута за 100 тысяч и я дурак потому что переплачиваю. Что-то общее есть, но различные нюансы говорят о том что это совсем не аналогия.
В огороде бузова а в Киеве нацисты))твой пример как раз имеет что то общее с моими но нюансы кардинально различаются Цитата:
Victor Yang: Нет, не 100, но большинство. В Крыму флот российский стоял - там большинство лояльных России всегда было.
А флот способствовал лояльности както? Может если на курилах будет стоять 7 флот США то и Курильчане будут лояльны к Америке?
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