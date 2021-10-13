Отправлено: - 12:08

Victor Yang:

Это ещё почему? Там есть жители, знающие японский язык и желающие принять японскую культуру?

Victor Yang:

И жители будут понимать что если проголосовать за Японию - это 98% вероятность уехать на континент, что чревато дискомфортом и тратами. Выучить японский - это не английский, французский или даже казахский. Это совершенно другая графическая система обозначения.

Victor Yang:

Ты примеры совсем приводить не умеешь

serg kost:

А эти врачи чего уехали?! То есть, уже все подряд уезжают?!

Цитата:В кенегсберге в 45 были жители знающие русские и желающие принять русскую культуру? )) Думаю нет,но приняли же как крымчане в 2014И тут примутИли ты думаешь что референдум в Крыму проведен по всем правилам? И в Крыму до 14 года 100% населения мечтали попасть в Росиию?)Цитата:Захотят выучатЧелюсть подстроят ради такогоМакс вон не жалуется на челюсть)) живёт в Канаде)А впрочем японцы не злыеОни такие условия населению курил создадут что тем не захочется на континент уезжать как тем русским из Эстонии))Чето не торопятся))Цитата:Просто тебе они не нравятся)) примеры вполне аналогичные но ты как тот электрон их не принимаешь)Цитата:Таджики и армяне? Незнаю)Сами там разбирайтесь со своими врачами которые по русски не понимают)