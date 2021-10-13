Разбазариваем народное достояние - вице-министр о ценах на дизель

Отправлено: - 10:57

Миллиардер условно говоря, продал товар тут за 200, в Ойропе за 300, при себестоимости товара в 50..

То есть он тут не зарабатывает по 150, а как то он их тут теряет?

Тогда чтобы никто ничего не терял, нужно вообще все продукты, начиная от хлеба и млека, и заканчивая нефтью и металлами, продавать в Ойропу, а народу Казахстана государство обязано потребовать у миллиардеров, чтоб давали пособие, раз в год по 42500, чтоб не сдохли от голода..

Именно так и сказал чиновник..