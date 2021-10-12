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Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42580
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 12.10.21 - 13:26
Иностранца дважды по решению суда выдворяли из страны - в 2016 и 2018 году за неоднократное привлечение к уголовной ответственности на территории РК. В этот раз мужчина вновь грубо нарушил законодательство.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10524
Re: Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь...
Отправлено: 12.10.21 - 13:26
Цитата:
Завтра во всех пропагандистких СМИ (а других нет) России
"Россиян не пускают в Казахстан,зачем нам такой сосед??!!"
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Завтра во всех пропагандистких СМИ (а других нет) России
"Россиян не пускают в Казахстан,зачем нам такой сосед??!!"
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3472
Re: Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь...
Отправлено: 12.10.21 - 15:38
Цитата:
Российские нелегалы захватывают Казахстан..
Или Российские нелегальные мигранты, прорывающие подкопы и обрывающие колючую проволоку на границе, большая проблема для Казахстана..
abaika95:
Россиян не пускают в Казахстан,зачем нам такой сосед
Россиян не пускают в Казахстан,зачем нам такой сосед
Российские нелегалы захватывают Казахстан..
Или Российские нелегальные мигранты, прорывающие подкопы и обрывающие колючую проволоку на границе, большая проблема для Казахстана..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10524
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 12.10.21 - 16:06
Цитата:
Лучше так "В ООН обеспокоены практикой высылки Российских мигрантов из Казахстана"
111:
Или Российские нелегальные мигранты, прорывающие подкопы и обрывающие колючую проволоку на границе, большая проблема для Казахстана..
Или Российские нелегальные мигранты, прорывающие подкопы и обрывающие колючую проволоку на границе, большая проблема для Казахстана..
Лучше так "В ООН обеспокоены практикой высылки Российских мигрантов из Казахстана"
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 12.10.21 - 17:11
Цитата:
Так будет вернее - "Ненадлежащая охрана границы и снижение раскрываемости преступлений привлекает в РК преступные элементы из соседних стран."
abaika95:
Лучше так "В ООН обеспокоены практикой высылки Российских мигрантов из Казахстана"
Лучше так "В ООН обеспокоены практикой высылки Российских мигрантов из Казахстана"
Так будет вернее - "Ненадлежащая охрана границы и снижение раскрываемости преступлений привлекает в РК преступные элементы из соседних стран."
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 12.10.21 - 18:17
Нет, даже так:
"Тепличные условия для преступной деятельности влекут в РК авантюристов со всего мира."
"Тепличные условия для преступной деятельности влекут в РК авантюристов со всего мира."
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 12.10.21 - 19:48
Наваристый бульон международной преступности закипает в казахском казане на жарком огне попустительства.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10524
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 12.10.21 - 21:01
Цитата:
Нет Иванов вы всё-таки не журналист
Ну кто на такой скучный заголовок клюнет? При всем при том что преступника всеровно поймали при переходе границы что перечит сообщению в заголовке))
Цитата:
Ооочень много букоф
Если так "тепличные условия В РК влекут россиян на преступление" во!
Цитата:
Ну что это за графомания? Иванов! Заголовок должен быть броский,меткий,чтобы людей зацепило а лучше ещё бы зацепило на обсуждение
"Россияне бегут в Казахстан..."
"Россиян выгоняют даже из Казахстана"
Или так
"Казахские пограничники устали ловить мигрантов из России"
[Исправлено: abaika95, 12.10.2021 - 21:03]
Маркс:
Так будет вернее - "Ненадлежащая охрана границы и снижение раскрываемости преступлений привлекает в РК преступные элементы из соседних стран."
Так будет вернее - "Ненадлежащая охрана границы и снижение раскрываемости преступлений привлекает в РК преступные элементы из соседних стран."
Нет Иванов вы всё-таки не журналист
Ну кто на такой скучный заголовок клюнет? При всем при том что преступника всеровно поймали при переходе границы что перечит сообщению в заголовке))
Цитата:
Маркс:
"Тепличные условия для преступной деятельности влекут в РК авантюристов со всего мира."
"Тепличные условия для преступной деятельности влекут в РК авантюристов со всего мира."
Ооочень много букоф
Если так "тепличные условия В РК влекут россиян на преступление" во!
Цитата:
Маркс:
Наваристый бульон международной преступности закипает в казахском казане на жарком огне попустительства.
Наваристый бульон международной преступности закипает в казахском казане на жарком огне попустительства.
Ну что это за графомания? Иванов! Заголовок должен быть броский,меткий,чтобы людей зацепило а лучше ещё бы зацепило на обсуждение
"Россияне бегут в Казахстан..."
"Россиян выгоняют даже из Казахстана"
Или так
"Казахские пограничники устали ловить мигрантов из России"
[Исправлено: abaika95, 12.10.2021 - 21:03]
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 13.10.21 - 08:05
Международная преступность сделала Казахстан своей базой.
Райский уголок преступников и коррупционеров.
Преступные синдикаты осваивают Великую Степь.
Райский уголок преступников и коррупционеров.
Преступные синдикаты осваивают Великую Степь.
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