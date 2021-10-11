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≡ Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42580
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
Отправлено: 11.10.21 - 16:10
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Мужчина переходил дорогу около 23.00 в воскресенье, 10 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Майлина, неподалеку от магазина "Даулет", когда его сбила машина.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
178
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 11.10.21 - 16:10
#1
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Причём тут светофор? Некоторые тупоголовые граждане думают что они идут по зебре как за бетонным забором. Поздний вечер, освещение как обычно дрянь,а тут он бежит.. Сам убедись что нет машины, водитель может и не заметить в темноте бегущую тень. Теперь конечно водитель будет виноват, крайний он
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
90
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 11.10.21 - 16:58
#2
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3.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Вот и результат. Если ещё и бежать по нему, чувствуя что ты прав.
А в ночное время при встречных фарах водитель может и не увидеть бегущего по переходу человека. Конечно будет виноват водитель, хотя пострадавший тоже нарушил правило. Ну как-то так.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
116
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 11.10.21 - 18:11
#3
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да хотя бы освещение сделали возле переходов,
перекресток Волынова Чкалова, фонари не горят уже бог знает сколько, а там переход с набережной, постоянно народ ходит туда сюда
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Неравнодушный гражданин
§ Неравнодушный гражданин
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.10.14
Сообщений:
99
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 12.10.21 - 00:31
#4
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Думается, что светофор то не поставят, а вот лежак легко.. печально, что из-за одного недопешехода страдать будут все водители города на протяжении многих лет... на всяких улочках-закоулочках города натыкали этих лежаков, перекрестки Сералина - Комарова и Садовая - Комарова организуют более 7 аварий в месяц.. из за того, что дебилы не знают знаков приоритета..а тут лежаки, спасение всего пешеходного общества. ездить невозможно.. а наездов на людей меньше не стало..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10615
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 12.10.21 - 05:45
#5
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Кто будет виноват тут выяснит полиция.
Я Хочу сказать как человек кто много проводит за рулем. Чем больше знаков и всяких светофоров стоящих через каждые 3 метра тем больше будет сбитых пешеходов. Почему? Думаю всем понятно..
Сам лично когда например еду на работу в такси, не когда не сяду на первое сиденье. Так как начинаю автоматически оценивать ситуацию на дороге и уже как будто работаю и сам еду за рулем. . А сидя на заднем сиденья Я просто еду до пункта назначения отдыхая перед "боем") и детям всегда говорю и сам так делаю переходя дорогу не только смотрите на лево а потом на право, но и наоборот пару раз. Берегите себя. Жизнь одна .
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
13
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 12.10.21 - 08:36
#6
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Пешеходы носятся как угорелые, не думают о своей безопасности! Недавно мальчик кинулся мне под колеса. Я успел затормозить, он остановился на пятках! В последнюю секунду! Зачем мне это надо???
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13580
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
Отправлено: 12.10.21 - 08:58
#7
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Цитата:
Доктор СИЗШ:


да Доктор,а аватар то придется сменить.
есть уже такой тут.
даже у двоих вроде.
Сердце можете взять, как в прошлой жизни.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2021 - 09:01]
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
13
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
Отправлено: 12.10.21 - 17:02
#8
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Пока буду рядовым пользователем, ничегр менять не буду! Вы все получили новые лычки, а мне зачтут прежние 6 тысяч комментариев? ))))
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
13
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
Отправлено: 12.10.21 - 17:24
#9
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Тайланд, вроде отсталая страна. Но пешеходное движение организовано образцово! Через каждые пяток километров вдоль центральной улицы стоят пешеходные переходы. Любая попытка пересечь улицу может кончится для туриста, что он станет гол как сокол! У него просто вырвут барсетку проезжающие мотоциклисты. Или от него просто останется мокрое место под самосвалом.Тайландцы живут всегда на своей стороне улицы. Все одинаково и там и там!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1581
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
Отправлено: 12.10.21 - 17:57
#10
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Цитата:
костанаец:
да хотя бы освещение сделали возле переходов,

Однозначно. У нас в городе частенько пешеходные переходы совсем не освещены. Чем тратить деньги на всякие ненужные украшательства и дурацкие скульптуры лучше бы озаботились освещением пешеходных переходов, раз уж дороги целиком осветить не в состоянии.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
13
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
Отправлено: 12.10.21 - 23:33
#11
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За свои долгие 50 лет водительского стажа, мне пришлось получать трижды водительские права. Если раньше пешеход должен был переходить улицу при полном отсутствии транспорта перед ним, то сейчас картина другая! Наделили слабое беззащитное существо такими правами, каких не имеет гаишник на трассе. Право одним своим появлением блокмровать и парализовыать движение на трассе. Никогда такого не было в прежних редакциях ПУДа и ПДД! Человек, вооруженный такими знаниями, смело идет под колеса движущегося транспорта! Иногда навстречум своей гибели, если водитель не заметил пешехода! Между прочим хорошая кормушка для ленивых гаишников. Встань в укромном месте, включай камеру и собирай улов!
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