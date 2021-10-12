Отправлено: - 13:26

Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле





Цитата:Завтра во всех пропагандистких СМИ (а других нет) России"Россиян не пускают в Казахстан,зачем нам такой сосед??!!"