Отправлено: - 17:15

abaika95:

Интересно а если на Курилы высадить десант японский и обьявить референдум по которому все 22 тысячи населения островов выскажутся за объедение с Японией, Россия признает референдум?)/



Цитата:Ну, еще неизвестно, как проголосует население островов, но когда Япония создаст такой прецедент, то не окажется ли для некоторых неожиданным, что российский десант тут же обнаружит очень много мест для высадки с однозначным голосованием за объединение с Россией?