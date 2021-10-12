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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 16:14
#10621
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Наш любимый Готэм..
Солнышко вышло наконец..

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10535
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 16:25
#10622
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Новый ПМ японии заявил что на их северные земли (так в Японии называют Курилы) распространяется суверенитет Японии
Кароче Курилы Наш!
На что Песков ответил что нет не расптростроняется бе-бе-бе
Японец ответил что ниче не знает,Курилы всеровно вернутся в родную гавань
Вообщем Россия-Украина только наоборот
Интересно а если на Курилы высадить десант японский и обьявить референдум по которому все 22 тысячи населения островов выскажутся за объедение с Японией, Россия признает референдум?)/
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
250
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 16:45
#10623
Комментарий удален модератором.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
1586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 17:15
#10624
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Цитата:
abaika95:
Интересно а если на Курилы высадить десант японский и обьявить референдум по которому все 22 тысячи населения островов выскажутся за объедение с Японией, Россия признает референдум?)/

Ну, еще неизвестно, как проголосует население островов, но когда Япония создаст такой прецедент, то не окажется ли для некоторых неожиданным, что российский десант тут же обнаружит очень много мест для высадки с однозначным голосованием за объединение с Россией?
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13619
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 17:47
#10625
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скоро начало
зрители уже подтягиваются.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13619
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 17:50
#10626
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скоро начало
зрители уже подтягиваются.
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13619
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 17:52
#10627
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уже вечереет. время концертов.
в тему.
Зал филармонии. Начинается вечер. Обьявляют: - Шестая симфония Шостаковича! Исполняет... . На заднем ряду: - Ну видишь... Сколько можно было одеваться, пять симфоний пропустили!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3885
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 18:04
#10628
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Цитата:
alex_60:
это оптимистический прогноз

-А пессимистичный??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3885
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 18:07
#10629
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Цитата:
alex_60:
не про погоду

_____Нет конечно. Про мячик футбольный!!!! :oops:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13619
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 18:32
#10630
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Цитата:
Гога:
пессимистичный??


через полтора часа начало.
так что будем посмотреть.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 19:31
#10631
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Цитата:
abaika95:
Интересно а если на Курилы высадить десант японский

Чтобы кого-то куда-то высадить - нужны яйки, а не бубенчики. Так что японцы позвенят и перестанут :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12614
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 19:34
#10632
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Цитата:
abaika95:
О Рузу задержали

Давно пора всех было переловить ))

Цитата:
abaika95:
Макс можешь танцевать джигу и достать с серванта свой коллекционный пончик хранимый для таких событий

У меня тут два любимых коллекционных пончика - я их черенком от швабры тыкаю. Без резинки :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 20:08
#10633
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Приехал в Астыкжан, а его полностью обесточили..



Впервые вижу такое..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22972
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 20:15
#10634
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Цитата:
111:
Впервые вижу такое..

Твой Готем, светиться - будет?... :lol: :oops:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10535
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 20:42
#10635
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Цитата:
Маркс:
Ну, еще неизвестно, как проголосует население островов,

Ну явно за Японию
Цитата:
Маркс:
но когда Япония создаст такой прецедент, то не окажется ли для некоторых неожиданным, что российский десант тут же обнаружит очень много мест для высадки с однозначным голосованием за объединение с Россией?

Может быть
Но последние события ясно дали понять
Что российский десант впрочем которого как бы нет постоянно "ихтамнеты" не смогли присоединить Даже восточные области Украины к Росиии
То куда уж про Японию говорить
Россия это не СССР 45 год повторить не сможет
А цусиму и мукдэн получить может вполне)
Цитата:
maxsaf:
Чтобы кого-то куда-то высадить - нужны яйки, а не бубенчики. Так что японцы позвенят и перестанут

О как
Аналитика от украинца их Казахстана живущего в Канаде))
Нет японцы просто азиаты
И они поступят вполне также по азиатски
Когда у соседа случится политический кризис они будут тут как тут)
Заберут острова в родную гавань
Твердя при этом что никаких японских войск на островах нету
Хотя нет,они конечно азиаты но не такие крысы))
Цитата:
maxsaf:
Давно пора всех было переловить

Что-то она от них не сильно и скрывалась
Сама в отдел пришла и бумажками расшвырялась))Цитата:
maxsaf:
У меня тут два любимых коллекционных пончика - я их черенком от швабры тыкаю. Без резинки

А жена знает что вы в тихую пончики тыкаете?
Ой ладно жена а босс? Он же теперь свой черенок навострит на вас извращенца))
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