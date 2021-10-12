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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 16:14
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10535
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 16:25
Новый ПМ японии заявил что на их северные земли (так в Японии называют Курилы) распространяется суверенитет Японии
Кароче Курилы Наш!
На что Песков ответил что нет не расптростроняется бе-бе-бе
Японец ответил что ниче не знает,Курилы всеровно вернутся в родную гавань
Вообщем Россия-Украина только наоборот
Интересно а если на Курилы высадить десант японский и обьявить референдум по которому все 22 тысячи населения островов выскажутся за объедение с Японией, Россия признает референдум?)/
Кароче Курилы Наш!
На что Песков ответил что нет не расптростроняется бе-бе-бе
Японец ответил что ниче не знает,Курилы всеровно вернутся в родную гавань
Вообщем Россия-Украина только наоборот
Интересно а если на Курилы высадить десант японский и обьявить референдум по которому все 22 тысячи населения островов выскажутся за объедение с Японией, Россия признает референдум?)/
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 250
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 16:45
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 1586
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 17:15
Цитата:
Ну, еще неизвестно, как проголосует население островов, но когда Япония создаст такой прецедент, то не окажется ли для некоторых неожиданным, что российский десант тут же обнаружит очень много мест для высадки с однозначным голосованием за объединение с Россией?
abaika95:
Интересно а если на Курилы высадить десант японский и обьявить референдум по которому все 22 тысячи населения островов выскажутся за объедение с Японией, Россия признает референдум?)/
Интересно а если на Курилы высадить десант японский и обьявить референдум по которому все 22 тысячи населения островов выскажутся за объедение с Японией, Россия признает референдум?)/
Ну, еще неизвестно, как проголосует население островов, но когда Япония создаст такой прецедент, то не окажется ли для некоторых неожиданным, что российский десант тут же обнаружит очень много мест для высадки с однозначным голосованием за объединение с Россией?
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 17:47
скоро начало
зрители уже подтягиваются.
зрители уже подтягиваются.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 17:50
скоро начало
зрители уже подтягиваются.
зрители уже подтягиваются.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 17:52
уже вечереет. время концертов.
в тему.
Зал филармонии. Начинается вечер. Обьявляют: - Шестая симфония Шостаковича! Исполняет... . На заднем ряду: - Ну видишь... Сколько можно было одеваться, пять симфоний пропустили!
в тему.
Зал филармонии. Начинается вечер. Обьявляют: - Шестая симфония Шостаковича! Исполняет... . На заднем ряду: - Ну видишь... Сколько можно было одеваться, пять симфоний пропустили!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 18:04
Цитата:
-А пессимистичный??
alex_60:
это оптимистический прогноз
это оптимистический прогноз
-А пессимистичный??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 18:07
Цитата:
_____Нет конечно. Про мячик футбольный!!!!
alex_60:
не про погоду
не про погоду
_____Нет конечно. Про мячик футбольный!!!!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 18:32
Цитата:
через полтора часа начало.
так что будем посмотреть.
Гога:
пессимистичный??
пессимистичный??
через полтора часа начало.
так что будем посмотреть.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 19:31
Цитата:
Чтобы кого-то куда-то высадить - нужны яйки, а не бубенчики. Так что японцы позвенят и перестанут
abaika95:
Интересно а если на Курилы высадить десант японский
Интересно а если на Курилы высадить десант японский
Чтобы кого-то куда-то высадить - нужны яйки, а не бубенчики. Так что японцы позвенят и перестанут
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 19:34
Цитата:
Давно пора всех было переловить ))
Цитата:
У меня тут два любимых коллекционных пончика - я их черенком от швабры тыкаю. Без резинки
abaika95:
О Рузу задержали
О Рузу задержали
Давно пора всех было переловить ))
Цитата:
abaika95:
Макс можешь танцевать джигу и достать с серванта свой коллекционный пончик хранимый для таких событий
Макс можешь танцевать джигу и достать с серванта свой коллекционный пончик хранимый для таких событий
У меня тут два любимых коллекционных пончика - я их черенком от швабры тыкаю. Без резинки
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3554
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 20:08
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22972
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 20:15
Цитата:
Твой Готем, светиться - будет?...
111:
Впервые вижу такое..
Впервые вижу такое..
Твой Готем, светиться - будет?...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10535
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 20:42
Цитата:
Ну явно за Японию
Цитата:
Может быть
Но последние события ясно дали понять
Что российский десант впрочем которого как бы нет постоянно "ихтамнеты" не смогли присоединить Даже восточные области Украины к Росиии
То куда уж про Японию говорить
Россия это не СССР 45 год повторить не сможет
А цусиму и мукдэн получить может вполне)
Цитата:
О как
Аналитика от украинца их Казахстана живущего в Канаде))
Нет японцы просто азиаты
И они поступят вполне также по азиатски
Когда у соседа случится политический кризис они будут тут как тут)
Заберут острова в родную гавань
Твердя при этом что никаких японских войск на островах нету
Хотя нет,они конечно азиаты но не такие крысы))
Цитата:
Что-то она от них не сильно и скрывалась
Сама в отдел пришла и бумажками расшвырялась))Цитата:
А жена знает что вы в тихую пончики тыкаете?
Ой ладно жена а босс? Он же теперь свой черенок навострит на вас извращенца))
Маркс:
Ну, еще неизвестно, как проголосует население островов,
Ну, еще неизвестно, как проголосует население островов,
Ну явно за Японию
Цитата:
Маркс:
но когда Япония создаст такой прецедент, то не окажется ли для некоторых неожиданным, что российский десант тут же обнаружит очень много мест для высадки с однозначным голосованием за объединение с Россией?
но когда Япония создаст такой прецедент, то не окажется ли для некоторых неожиданным, что российский десант тут же обнаружит очень много мест для высадки с однозначным голосованием за объединение с Россией?
Может быть
Но последние события ясно дали понять
Что российский десант впрочем которого как бы нет постоянно "ихтамнеты" не смогли присоединить Даже восточные области Украины к Росиии
То куда уж про Японию говорить
Россия это не СССР 45 год повторить не сможет
А цусиму и мукдэн получить может вполне)
Цитата:
maxsaf:
Чтобы кого-то куда-то высадить - нужны яйки, а не бубенчики. Так что японцы позвенят и перестанут
Чтобы кого-то куда-то высадить - нужны яйки, а не бубенчики. Так что японцы позвенят и перестанут
О как
Аналитика от украинца их Казахстана живущего в Канаде))
Нет японцы просто азиаты
И они поступят вполне также по азиатски
Когда у соседа случится политический кризис они будут тут как тут)
Заберут острова в родную гавань
Твердя при этом что никаких японских войск на островах нету
Хотя нет,они конечно азиаты но не такие крысы))
Цитата:
maxsaf:
Давно пора всех было переловить
Давно пора всех было переловить
Что-то она от них не сильно и скрывалась
Сама в отдел пришла и бумажками расшвырялась))Цитата:
maxsaf:
У меня тут два любимых коллекционных пончика - я их черенком от швабры тыкаю. Без резинки
У меня тут два любимых коллекционных пончика - я их черенком от швабры тыкаю. Без резинки
А жена знает что вы в тихую пончики тыкаете?
Ой ладно жена а босс? Он же теперь свой черенок навострит на вас извращенца))
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