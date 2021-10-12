Отправлено: - 20:42

Маркс:

Ну, еще неизвестно, как проголосует население островов,

Маркс:

но когда Япония создаст такой прецедент, то не окажется ли для некоторых неожиданным, что российский десант тут же обнаружит очень много мест для высадки с однозначным голосованием за объединение с Россией?

maxsaf:

Чтобы кого-то куда-то высадить - нужны яйки, а не бубенчики. Так что японцы позвенят и перестанут

maxsaf:

Давно пора всех было переловить

maxsaf:

У меня тут два любимых коллекционных пончика - я их черенком от швабры тыкаю. Без резинки

Цитата:Ну явно за ЯпониюЦитата:Может бытьНо последние события ясно дали понятьЧто российский десант впрочем которого как бы нет постоянно "ихтамнеты" не смогли присоединить Даже восточные области Украины к РосиииТо куда уж про Японию говоритьРоссия это не СССР 45 год повторить не сможетА цусиму и мукдэн получить может вполне)Цитата:О какАналитика от украинца их Казахстана живущего в Канаде))Нет японцы просто азиатыИ они поступят вполне также по азиатскиКогда у соседа случится политический кризис они будут тут как тут)Заберут острова в родную гаваньТвердя при этом что никаких японских войск на островах нетуХотя нет,они конечно азиаты но не такие крысы))Цитата:Что-то она от них не сильно и скрываласьСама в отдел пришла и бумажками расшвырялась))Цитата:А жена знает что вы в тихую пончики тыкаете?Ой ладно жена а босс? Он же теперь свой черенок навострит на вас извращенца))