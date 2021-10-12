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≡ Пассажира, который вместо оплаты избил водителя такси, задержали с помощью собаки в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42578
Пассажира, который вместо оплаты избил водителя такси, задержали с помощью собаки в Костанае
Отправлено: 12.10.21 - 18:01
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- Я направил служебную собаку по следу крови, - сообщил Руслан Кайралапов. - Собака повела вдоль забора. Пройдя 30-40 м, увидела силуэт человека в темноте и начала лаять. Подозреваемый побежал в сторону ул. Баймагамбетова и там был задержан.
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
10
Re: Пассажира, который вместо оплаты избил водителя такси,...
Отправлено: 12.10.21 - 18:01
#1
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Что делают люди и таксисты в час ночи на захолустных улицах,если магазины закрываются в 8 часов вечера? Я бы озаглавил статью вот так. Эти двое не поделили выручку такси!
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