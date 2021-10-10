Отправлено: - 18:22

ACROS:

Ситуация с экологии и охраной окружающей среды: Босжыра, Экибастуз, Заилийский нацпарк и многое другое.

ACROS:

Ситуация в армий: взрывы в Арыси, под Таразом, сегодня 10.10.2021 г. прошло сообщение что снова произошел взрыв по Таразом. Ситуация с бесконтрольным ростом цен на продукты и овощи.

ACROS:

И посмотрите как нагло и безответственно ведут себя министры: министр обороны, как бы в издёвку и надменно к 17 погибшим людям по его персональной вине, без ЧУВСТВА своей персональной вины, с позиций незаслуженно обиженного человека, заявляет, примерно типа: "...а, что я, я не я, не моя вина, если вы хотите, то я уйду, мне пофиг, это как моё руководство скажет, а ваше мнение ( общества) тут десятое...".

сайлау курманов:

Комент номер шесть, заслуживает статуса статьи и подлежит отдельного обсуждения, вот о чем надо писать журналистам, апплодирую стоя!

Цитата:Цитата:Цитата:Эти все наборы проблем есть в каждой из постсоветских странНе поверишь если подписаться на новостные агенства (Не гос) российские или украинские или узбекские там те же проблемы озвучиваютсяИ экология и цены и министрыВ России были болошаковцы? Вроде нетА проблемы те жеТак в болошаковцах ли дело?Или может в депутатах популистах которые да красивыми лозунгами что все плохо просто набивают себе баллы,а что этот Конуров предлагает? НичегоЦитата:Воронин каждую неделю что то типо такого пишетИ что?Обсудим и разойдемсяПисать все что угодно можно))