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≡ Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42577
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 12.10.21 - 13:26
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Иностранца дважды по решению суда выдворяли из страны - в 2016 и 2018 году за неоднократное привлечение к уголовной ответственности на территории РК. В этот раз мужчина вновь грубо нарушил законодательство.
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10519
Re: Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь...
Отправлено: 12.10.21 - 13:26
#1
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Цитата:
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле



Завтра во всех пропагандистких СМИ (а других нет) России
"Россиян не пускают в Казахстан,зачем нам такой сосед??!!"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3450
Re: Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь...
Отправлено: 12.10.21 - 15:38
#2
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Цитата:
abaika95:
Россиян не пускают в Казахстан,зачем нам такой сосед

Российские нелегалы захватывают Казахстан..
Или Российские нелегальные мигранты, прорывающие подкопы и обрывающие колючую проволоку на границе, большая проблема для Казахстана..
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10519
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Отправлено: 12.10.21 - 16:06
#3
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Цитата:
111:
Или Российские нелегальные мигранты, прорывающие подкопы и обрывающие колючую проволоку на границе, большая проблема для Казахстана..

Лучше так "В ООН обеспокоены практикой высылки Российских мигрантов из Казахстана"
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