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≡ Смогут ли желающие казахстанцы привиться Pfizer
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42577
Смогут ли желающие казахстанцы привиться Pfizer
Отправлено: 12.10.21 - 11:20
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Министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой сообщил, что после вакцинации Pfizer детей и беременных минздрав, возможно, рассмотрит другие категории граждан, которые смогут привиться этим препаратом.
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1383
Re: Смогут ли желающие казахстанцы привиться Pfizer
Отправлено: 12.10.21 - 11:20
#1
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Уже год везут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3450
Re: Смогут ли желающие казахстанцы привиться Pfizer
Отправлено: 12.10.21 - 16:03
#2
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Говорят файзер использовали так сказать на афроамериканцах в Гуантанамо..
Становятся спокойными и послушными..
А европейцоамериканцам их не дают..
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