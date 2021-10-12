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Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:13
Цитата:
И?
Хочешь поговорить об этом?
Давай начнем с твоего детства
У тебя были хорошие отношения с отцом?Цитата:
А ну тоесть я не правильно тебя цитировал поэтому тебя понесло в национализм?
Тоже в состоянии аффекта была как и Божко?))
Цитата:
Вы не стукачи
Вы ты тяфкалки которые пытались укусить по мелочи а на деле что?)
Соглашение поменяли чтобы сделать все по правилам? Поменяли
Vin
Цитата:
Чтобы быть провокатором наверно всё-таки надо хоть чучуть соображать чтобы знать на чем провоцировать тот или иной персонаж, да?
Поэтому ты не провокатор)) а так
Цитата:
Ну если называть нацика нациком это для тебя межнац вражда то сходи поплачь
Цитата:
И выкинул всех шовиков с форума
Было бы прекрасно больше не читать тебя тут)
serg kost:
И?
Хочешь поговорить об этом?
Давай начнем с твоего детства
У тебя были хорошие отношения с отцом?Цитата:
таноми52:
А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.
А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.
А ну тоесть я не правильно тебя цитировал поэтому тебя понесло в национализм?
Тоже в состоянии аффекта была как и Божко?))
Цитата:
таноми52:
Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!)
Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!)
Вы не стукачи
Вы ты тяфкалки которые пытались укусить по мелочи а на деле что?)
Соглашение поменяли чтобы сделать все по правилам? Поменяли
Vin
Цитата:
таноми52:
Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон,
Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон,
Чтобы быть провокатором наверно всё-таки надо хоть чучуть соображать чтобы знать на чем провоцировать тот или иной персонаж, да?
Поэтому ты не провокатор)) а так
Цитата:
таноми52:
и разжигателем межнациональной вражды на форуме!
и разжигателем межнациональной вражды на форуме!
Ну если называть нацика нациком это для тебя межнац вражда то сходи поплачь
Цитата:
таноми52:
Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры
Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры
И выкинул всех шовиков с форума
Было бы прекрасно больше не читать тебя тут)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:16
Цитата:
Сделайте уже полноценную колонку в газете за авторством 111)))
111:
Сегодня меня чуть ли не насидьно заперли в каком то помещении на улице.. Да тоже никто не угадает..
Сегодня меня чуть ли не насидьно заперли в каком то помещении на улице.. Да тоже никто не угадает..
Сделайте уже полноценную колонку в газете за авторством 111)))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:34
скоро обед.
шутка юмора по этому поводу.
Прораб идет по стройке, подходит к нему бригадир.
— Николаич, тут у лопат у всех черенки поломались нах*р,
надо шото делать!?
Прораб, почесав я**а:
— Ладно, после обеда шо—нибудь придумаем,
пока на бетономешалку опирайтесь…
шутка юмора по этому поводу.
Прораб идет по стройке, подходит к нему бригадир.
— Николаич, тут у лопат у всех черенки поломались нах*р,
надо шото делать!?
Прораб, почесав я**а:
— Ладно, после обеда шо—нибудь придумаем,
пока на бетономешалку опирайтесь…
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 241
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:35
Животное душит жаба, потому что теперь не он главный фрик на страницах Форума, а нечто, не отвечающее за свои слова.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 10615
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:49
Цитата:
abaika95:И колонку абайки за одно. Две колонки будут))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 12:30
Цитата:
Ну куда мне до тебя
За что в бан то кинули? Не смог за базар ответить?)
Цитата:
Пока рановато НГ выходить на мировой уровень)
Уже не ваш земляк:
Животное душит жаба, потому что теперь не он главный фрик на страницах Форума, а нечто, не отвечающее за свои слова.
Животное душит жаба, потому что теперь не он главный фрик на страницах Форума, а нечто, не отвечающее за свои слова.
Ну куда мне до тебя
За что в бан то кинули? Не смог за базар ответить?)
Цитата:
Vit:
И колонку абайки за одно. Две колонки будут))
И колонку абайки за одно. Две колонки будут))
Пока рановато НГ выходить на мировой уровень)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3872
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 12:36
Цитата:
---В прогноз на вечер??
alex_60:
только для тех кто в теме
только для тех кто в теме
---В прогноз на вечер??
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 12:49
Цитата:
0:3
Гога:
--В прогноз на вечер??
--В прогноз на вечер??
0:3
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 12:53
Цитата:
это оптимистический прогноз.
Гога:
это оптимистический прогноз.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 13:00
ну а "немцев " можно поздравить.
первой в Европе вышла на ЧМ-2022.
с новым тренером уже.
первой в Европе вышла на ЧМ-2022.
с новым тренером уже.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 14:26
О Рузу задержали
Видать за тот показной кипиш в отделе миграционной полиции
Ну там бумажки в лицо сотруднику кидать явный сигнал на провокацию
Макс можешь танцевать джигу и достать с серванта свой коллекционный пончик хранимый для таких событий
Можно
В России представитель СК Маркин умер
В коментах пляски на костях,добрым словом не вспоминают
Что-то кучно там пошли опричники помирать
То министр МЧС то вот почти официальное Лицо СК
24 год все ближе,от баласта избавляются что-ли
Видать за тот показной кипиш в отделе миграционной полиции
Ну там бумажки в лицо сотруднику кидать явный сигнал на провокацию
Макс можешь танцевать джигу и достать с серванта свой коллекционный пончик хранимый для таких событий
Можно
В России представитель СК Маркин умер
В коментах пляски на костях,добрым словом не вспоминают
Что-то кучно там пошли опричники помирать
То министр МЧС то вот почти официальное Лицо СК
24 год все ближе,от баласта избавляются что-ли
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 14:42
в терре картофель по 170 ..
наверно окончательная цена.
потом просто продавать не будут.
наверно окончательная цена.
потом просто продавать не будут.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 15:30
"Работаю в частной клинике. Приходят серьезные, солидные люди. Начинаю собирать анамнез. Смущаясь, зажимаясь, тихо говорят, отводя глаза: я не националист, но, понимаете, в нашей поликлинике все врачи....ну, как бы это сказать... поймите меня правильно... эээээ.. нерусские... обратиться не к кому...жалобы плохо понимают на русском"
https://d.radikal.ru/d42/2110/02/29b8cc967d14.jpg
https://d.radikal.ru/d42/2110/02/29b8cc967d14.jpg
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 15:54
Цитата:
а ты про что спрашивал?
не про погоду?
Гога:
---В прогноз на вечер??
---В прогноз на вечер??
а ты про что спрашивал?
не про погоду?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10519
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 16:02
Серёга #10618 для тебя
Как бы показатель что количество не означает качество
Как бы показатель что количество не означает качество
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