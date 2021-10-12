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≡ Как выбрать контрольно-кассовую машину?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42577
Как выбрать контрольно-кассовую машину?
Отправлено: 12.10.21 - 15:06
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Выбор кассового аппарата зависит от ряда факторов. Например, от того, какое количество покупателей обслуживает торговая точка. В этой статье мы расскажем об обязательных составляющих современных моделей ККМ, которые подойдут для любого типа бизнеса.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8129
Re: Как выбрать контрольно-кассовую машину?
Отправлено: 12.10.21 - 15:06
#1
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Уже год пользуюсь бесплатной онлайн кассой,не буду говорить какая ,но все её знают.
Функционал полностью устраивает,интерфейс простой и понятный даже кассирам в возрасте.
Объясните мне зачем покупать если есть бесплатно?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3450
Re: Как выбрать контрольно-кассовую машину?
Отправлено: 12.10.21 - 15:32
#2
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Мне какую пихнули за 75 тысяч , такую и взял..
Тоже говорят какая то онлайн
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22951
Как выбрать контрольно-кассовую машину?
Отправлено: 12.10.21 - 15:39
#3
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Цитата:
111:
Мне какую пихнули за 75 тысяч

Марик, а ты что - продаёшь?... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3450
Как выбрать контрольно-кассовую машину?
Отправлено: 12.10.21 - 15:42
#4
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Цитата:
drakon:
Марик, а ты что - продаёшь?...

Ну я же тоже Предприниматель, что то предпринимаю..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3450
Как выбрать контрольно-кассовую машину?
Отправлено: 12.10.21 - 15:46
#5
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