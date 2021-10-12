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Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
Россиянина выдворили из Казахстана на 5 лет, а он вновь пересек границу в поле
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