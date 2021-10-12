Re: Как выбрать контрольно-кассовую машину?

Отправлено: - 15:06

Уже год пользуюсь бесплатной онлайн кассой,не буду говорить какая ,но все её знают.

Функционал полностью устраивает,интерфейс простой и понятный даже кассирам в возрасте.

Объясните мне зачем покупать если есть бесплатно?