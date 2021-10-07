Отправлено: - 13:42

serg kost:

Ты что хотел сказать? Пусть врачи и дальше уезжают отсюда? Уедут, и тебя не спросят.

serg kost:

Будет не хватать уже не 340 врачей в Костанае, а 500 или 700, а ты все также будешь смеяться...

serg kost:

Продолжай и дальше радоваться тому, что у нас врачей не хватает.

[Исправлено: abaika95, 12.10.2021 - 13:43]

Цитата:А ты забором можешь их остановить? Или что? К чему твоя постоянно дешёвая дермогогия?)Из России также валят ты это уже понял но пытаешься тут крутится как уж на сковородке доказывая обратное Цитата:Ну ты плачешь и что это меняет? Нытиком быть удобнее Цитата:Продолжай дальше нести чушьВрачей не хватает вездеЭто системная проблемаНо Акрос бы сказал что это болошаковцы виноваты))