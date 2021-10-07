Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 771 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • ЮЗ, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум

 

Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
 
 
Страница 15 из 15«1...131415
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42574
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 07.10.21 - 13:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Мажилиса Берик Абдыгалиулы объяснил, для чего в Казахстане планируется ввести требование о вывесках, меню и ценниках частных заведений на казахском языке.
Читать новость

s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
342
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 12.10.21 - 13:35
#210
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ты что хотел сказать?
Пусть врачи и дальше уезжают отсюда?
Уедут, и тебя не спросят.
Государство потеряет врачей и деньги на их обучение. Больные потеряют здоровье и жизни.
Будет не хватать уже не 340 врачей в Костанае, а 500 или 700, а ты все также будешь смеяться...
Продолжай и дальше радоваться тому, что у нас врачей не хватает.
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10515
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 12.10.21 - 13:42
#211
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
serg kost:
Ты что хотел сказать? Пусть врачи и дальше уезжают отсюда? Уедут, и тебя не спросят.

А ты забором можешь их остановить? Или что? К чему твоя постоянно дешёвая дермогогия?)
Из России также валят ты это уже понял но пытаешься тут крутится как уж на сковородке доказывая обратное Цитата:
serg kost:
Будет не хватать уже не 340 врачей в Костанае, а 500 или 700, а ты все также будешь смеяться...

Ну ты плачешь и что это меняет? Нытиком быть удобнее Цитата:
serg kost:
Продолжай и дальше радоваться тому, что у нас врачей не хватает.

Продолжай дальше нести чушь
Врачей не хватает везде
Это системная проблема
Но Акрос бы сказал что это болошаковцы виноваты))

[Исправлено: abaika95, 12.10.2021 - 13:43]
Профайл
s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
342
Вывески и меню на казахском: депутат объяснил планируемые изменения
Отправлено: 12.10.21 - 13:54
#212
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ты забором можешь их остановить? Или что? ..... Из России также валят

Ты уже потерял нить разговора.
Можно замедлить или ускорить их отток. И это зависит от наших властей.
И уезжают отсюда в Россию, а не из России сюда.
И почему нас должны волновать проблемы России, когда тебе сказать нечего насчёт отъезда врачей отсюда?
Профайл
Страница 15 из 15«1...131415
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 40
Зарегистрированные пользователи: alex_60, Сабыр, serg kost

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS