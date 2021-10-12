Re: Новый предмет введут для первоклассников Казахстана

Отправлено: - 13:16

О, Господи! Вы научите элементарным вещам сначала. Писать без ошибок научите людей!!! С каждым годом все безграмотней и безграмотней! И это при том что унас все "качественнее и качественнее" образование! - от которого "уши и глаза вянут" и рыдать охота. Вот материться народ весьма грамотно и еще научились мгновенно "извиняться". А реальной образованности - нету. Автобусами уезжают дети учиться в вузы РФ. Последние 2-3 класса школы ходят на курсы подготовки. Это нормально? В советское время после средней школы ученики Кустаная поступали без проблем в вузы Москвы и Ленинграда. Единицы с репетиторами были. И это "ужасная советская школа"!

А сейчас? Новые технологии, цифровизация, продвинутость и .... толпы детей у репетиторов. Кому сказки рассказываем о повышении качества? сами себя хвалим - сами себя уговариваем?