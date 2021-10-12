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≡ Новый предмет введут для первоклассников Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42574
Новый предмет введут для первоклассников Казахстана
Отправлено: 12.10.21 - 13:05
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Цифровой грамотности будут обучать первоклассников в казахстанских школах с января 2022 года. В министерстве отмечают, что ранее школьники изучали дисциплину "Информационно-коммуникационные технологии" начиная с третьего класса.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13562
Re: Новый предмет введут для первоклассников Казахстана
Отправлено: 12.10.21 - 13:05
#1
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каждый министр образования в кз
должен что нибудь натворить эдакое..
это святое..
иначе не видно его работы будет.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4669
Re: Новый предмет введут для первоклассников Казахстана
Отправлено: 12.10.21 - 13:16
#2
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О, Господи! Вы научите элементарным вещам сначала. Писать без ошибок научите людей!!! С каждым годом все безграмотней и безграмотней! И это при том что унас все "качественнее и качественнее" образование! - от которого "уши и глаза вянут" и рыдать охота. Вот материться народ весьма грамотно и еще научились мгновенно "извиняться". А реальной образованности - нету. Автобусами уезжают дети учиться в вузы РФ. Последние 2-3 класса школы ходят на курсы подготовки. Это нормально? В советское время после средней школы ученики Кустаная поступали без проблем в вузы Москвы и Ленинграда. Единицы с репетиторами были. И это "ужасная советская школа"!
А сейчас? Новые технологии, цифровизация, продвинутость и .... толпы детей у репетиторов. Кому сказки рассказываем о повышении качества? сами себя хвалим - сами себя уговариваем?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10515
Новый предмет введут для первоклассников Казахстана
Отправлено: 12.10.21 - 13:29
#3
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Цитата:
Алиса:
О, Господи! Вы научите элементарным вещам сначала. Писать без ошибок научите людей

Вон Юджин без ошибок пишет и что?
Зато верит во все теории заговора и верит что в рассылке ватсап пишут правду))
Надо кроме цифровой грамотности вернуть в школы логику и риторику
А то вокруг куча специалистов в грамматике которые верят что вирус распыляют с самолётов....
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10515
Новый предмет введут для первоклассников Казахстана
Отправлено: 12.10.21 - 13:36
#4
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Цитата:
Алиса:
Автобусами уезжают дети учиться в вузы РФ.

Самолётами потомучто дорого
Цитата:
Алиса:
Последние 2-3 класса школы ходят на курсы подготовки. Это нормально?

Вполне нормально
Не хочет человек дома заниматься ходит к репетитору на курсы истории России которые при сдаче экзаменов в Российский вуз надо будет сдавать
Русский Язык может быть ещё подтягивают,русскую литературу ну это кому на какой факультет
Больше того даже в казахстанские вузы дети с 10 класса начинают готовится у репетитора чтобы точно на грант попасть
К примеру идёт человек на специальность производственного переводчика а знаний базовое английского которое ему дали в школе явно не дотягивает,вот и идёт к репетитору
В школах последние классы, учителя по классике тянут отличников а троешники уже ищут сами пути выхода)
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