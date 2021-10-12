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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
Страница 708 из 708«1...706707708
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10515
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:13
#10606
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Цитата:
serg kost:

И?
Хочешь поговорить об этом?
Давай начнем с твоего детства
У тебя были хорошие отношения с отцом?Цитата:
таноми52:
А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.

А ну тоесть я не правильно тебя цитировал поэтому тебя понесло в национализм?
Тоже в состоянии аффекта была как и Божко?))
Цитата:
таноми52:
Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!)

Вы не стукачи
Вы ты тяфкалки которые пытались укусить по мелочи а на деле что?)
Соглашение поменяли чтобы сделать все по правилам? Поменяли
Vin
Цитата:
таноми52:
Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон,

Чтобы быть провокатором наверно всё-таки надо хоть чучуть соображать чтобы знать на чем провоцировать тот или иной персонаж, да?
Поэтому ты не провокатор)) а так
Цитата:
таноми52:
и разжигателем межнациональной вражды на форуме!

Ну если называть нацика нациком это для тебя межнац вражда то сходи поплачь
Цитата:
таноми52:
Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры

И выкинул всех шовиков с форума
Было бы прекрасно больше не читать тебя тут)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10515
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:16
#10607
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Цитата:
111:
Сегодня меня чуть ли не насидьно заперли в каком то помещении на улице.. Да тоже никто не угадает..

Сделайте уже полноценную колонку в газете за авторством 111)))
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13562
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:34
#10608
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скоро обед.
шутка юмора по этому поводу.
Прораб идет по стройке, подходит к нему бригадир.
— Николаич, тут у лопат у всех черенки поломались нах*р,
надо шото делать!?
Прораб, почесав я**а:
— Ладно, после обеда шо—нибудь придумаем,
пока на бетономешалку опирайтесь…
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
241
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:35
#10609
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Животное душит жаба, потому что теперь не он главный фрик на страницах Форума, а нечто, не отвечающее за свои слова.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
10615
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 11:49
#10610
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Цитата:
abaika95:
И колонку абайки за одно. Две колонки будут))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10515
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 12:30
#10611
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
Животное душит жаба, потому что теперь не он главный фрик на страницах Форума, а нечто, не отвечающее за свои слова.

Ну куда мне до тебя
За что в бан то кинули? Не смог за базар ответить?)
Цитата:
Vit:
И колонку абайки за одно. Две колонки будут))

Пока рановато НГ выходить на мировой уровень)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3872
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 12:36
#10612
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Цитата:
alex_60:
только для тех кто в теме

---В прогноз на вечер??
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13562
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 12:49
#10613
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Цитата:
Гога:
--В прогноз на вечер??


0:3
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13562
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 12:53
#10614
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Цитата:
Гога:


это оптимистический прогноз.
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13562
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 13:00
#10615
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ну а "немцев " можно поздравить.
первой в Европе вышла на ЧМ-2022.
с новым тренером уже.
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