Отправлено: - 11:13

serg kost:

таноми52:

А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.

таноми52:

Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!)

таноми52:

Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон,

таноми52:

и разжигателем межнациональной вражды на форуме!

таноми52:

Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры

Цитата:И?Хочешь поговорить об этом?Давай начнем с твоего детстваУ тебя были хорошие отношения с отцом?Цитата:А ну тоесть я не правильно тебя цитировал поэтому тебя понесло в национализм?Тоже в состоянии аффекта была как и Божко?))Цитата:Вы не стукачиВы ты тяфкалки которые пытались укусить по мелочи а на деле что?)Соглашение поменяли чтобы сделать все по правилам? ПоменялиVinЦитата:Чтобы быть провокатором наверно всё-таки надо хоть чучуть соображать чтобы знать на чем провоцировать тот или иной персонаж, да?Поэтому ты не провокатор)) а такЦитата:Ну если называть нацика нациком это для тебя межнац вражда то сходи поплачьЦитата:И выкинул всех шовиков с форумаБыло бы прекрасно больше не читать тебя тут)