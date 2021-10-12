Цитата:
serg kost:
И?
Хочешь поговорить об этом?
Давай начнем с твоего детства
У тебя были хорошие отношения с отцом?Цитата:
таноми52:
А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.
А ну тоесть я не правильно тебя цитировал поэтому тебя понесло в национализм?
Тоже в состоянии аффекта была как и Божко?))
Цитата:
таноми52:
Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!)
Вы не стукачи
Вы ты тяфкалки которые пытались укусить по мелочи а на деле что?)
Соглашение поменяли чтобы сделать все по правилам? Поменяли
Vin
Цитата:
таноми52:
Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон,
Чтобы быть провокатором наверно всё-таки надо хоть чучуть соображать чтобы знать на чем провоцировать тот или иной персонаж, да?
Поэтому ты не провокатор)) а так
Цитата:
таноми52:
и разжигателем межнациональной вражды на форуме!
Ну если называть нацика нациком это для тебя межнац вражда то сходи поплачь
Цитата:
таноми52:
Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры
И выкинул всех шовиков с форума
Было бы прекрасно больше не читать тебя тут)