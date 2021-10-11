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≡ «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42569
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 11.10.21 - 20:30
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Клышев уточнил причину конфликта - высказываясь в чате, он имел в виду цыган, которые занимаются продажей наркотиков. По словам подсудимого, после выстрела он сразу же побежал домой и попросил супругу вызвать скорую.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
90
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 11.10.21 - 20:30
#1
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Авторитет полицейских прёт в гору. Обращайтесь, если что)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22945
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 11.10.21 - 20:45
#2
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Чёт абайка, тут - мольчит?... 8-) :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13555
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 12.10.21 - 09:40
#3
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//- Я испугался увольнения и непонимания со стороны начальства, поэтому хотел решить вопрос мирно, - ответил подсудимый.//

решил мирно.
бывший начальник отдела компьютеризации управления информатизации и связи ДП Костанайской области.
убил человека из ружья.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
721
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 12.10.21 - 10:36
#4
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Представляю такую ситуацию в СССР. Думаю,вплоть до министра бы все лишились должностей. Ужас. Ты полицейский или гопник? Во что превратилась система. Слово "мент" уже не обижает полицейских,а скорее характерезует,сами говорят на блатном жаргоне и т.д. Верните милиционеров из Сов союза.
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