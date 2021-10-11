Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 40, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 38
|Зарегистрированные пользователи: КГСПС, abaika95
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать