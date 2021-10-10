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«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42569
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 10.10.21 - 11:17
Оказалось, что в самый крупный город страны просто не успели завезти зимнюю солярку. Да и заводы стали выпускать такое топливо только с начала октября. Никто же, конечно, не предполагал, что похолодать может раньше.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10507
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 11.10.21 - 18:16
Цитата:
Друг болошаковец
В столице
Сын учителей
Обычных из школы
Сам смог своими усилиями пробиться
Чем плохо?
И тут же сразу напрашивается пример
Петр первый отправил боярских сынков за границу тамошние науки изучать
Европезироваться так сказать
И ведь весь смысл не в том чтобы они там что-то новое узнали
А в том что они тамошней жизнью пожили,и вернувшись в идеале должны были свою страну привести к такой жизни
А на деле? Одни Сынки конечно только стали пакли носить,кофю пить, и усы подстригать А как были боярские лопухи так и остались
А другие все же за внешним лоском изменились и ментально
Ринулись в производство,в строительство,в культуру,в архитектуру
Россию из азиатского мохнатого царства,бывшую полуколонию орды превратили в империю с развивающейся экономикой
Сколько лет прошло с того момента как первые Болоша..ой борчуки вернулись в колхозную родину с которой мало кто считался, и до того момента когда Российская империя стала жандармом Европы?
100-140 лет
ACROS:
к управлению страной приходит новое, болашаковское поколение управленцев, а в реальности дети и внуки богатеньких гос.чиновников
к управлению страной приходит новое, болашаковское поколение управленцев, а в реальности дети и внуки богатеньких гос.чиновников
Друг болошаковец
В столице
Сын учителей
Обычных из школы
Сам смог своими усилиями пробиться
Чем плохо?
И тут же сразу напрашивается пример
Петр первый отправил боярских сынков за границу тамошние науки изучать
Европезироваться так сказать
И ведь весь смысл не в том чтобы они там что-то новое узнали
А в том что они тамошней жизнью пожили,и вернувшись в идеале должны были свою страну привести к такой жизни
А на деле? Одни Сынки конечно только стали пакли носить,кофю пить, и усы подстригать А как были боярские лопухи так и остались
А другие все же за внешним лоском изменились и ментально
Ринулись в производство,в строительство,в культуру,в архитектуру
Россию из азиатского мохнатого царства,бывшую полуколонию орды превратили в империю с развивающейся экономикой
Сколько лет прошло с того момента как первые Болоша..ой борчуки вернулись в колхозную родину с которой мало кто считался, и до того момента когда Российская империя стала жандармом Европы?
100-140 лет
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 10507
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 11.10.21 - 18:22
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Эти все наборы проблем есть в каждой из постсоветских стран
Не поверишь если подписаться на новостные агенства (Не гос) российские или украинские или узбекские там те же проблемы озвучиваются
И экология и цены и министры
В России были болошаковцы? Вроде нет
А проблемы те же
Так в болошаковцах ли дело?
Или может в депутатах популистах которые да красивыми лозунгами что все плохо просто набивают себе баллы,а что этот Конуров предлагает? Ничего
Цитата:
Воронин каждую неделю что то типо такого пишет
И что?
Обсудим и разойдемся
Писать все что угодно можно))
ACROS:
Ситуация с экологии и охраной окружающей среды: Босжыра, Экибастуз, Заилийский нацпарк и многое другое.
Ситуация с экологии и охраной окружающей среды: Босжыра, Экибастуз, Заилийский нацпарк и многое другое.
Цитата:
ACROS:
Ситуация в армий: взрывы в Арыси, под Таразом, сегодня 10.10.2021 г. прошло сообщение что снова произошел взрыв по Таразом. Ситуация с бесконтрольным ростом цен на продукты и овощи.
Ситуация в армий: взрывы в Арыси, под Таразом, сегодня 10.10.2021 г. прошло сообщение что снова произошел взрыв по Таразом. Ситуация с бесконтрольным ростом цен на продукты и овощи.
Цитата:
ACROS:
И посмотрите как нагло и безответственно ведут себя министры: министр обороны, как бы в издёвку и надменно к 17 погибшим людям по его персональной вине, без ЧУВСТВА своей персональной вины, с позиций незаслуженно обиженного человека, заявляет, примерно типа: "...а, что я, я не я, не моя вина, если вы хотите, то я уйду, мне пофиг, это как моё руководство скажет, а ваше мнение ( общества) тут десятое...".
И посмотрите как нагло и безответственно ведут себя министры: министр обороны, как бы в издёвку и надменно к 17 погибшим людям по его персональной вине, без ЧУВСТВА своей персональной вины, с позиций незаслуженно обиженного человека, заявляет, примерно типа: "...а, что я, я не я, не моя вина, если вы хотите, то я уйду, мне пофиг, это как моё руководство скажет, а ваше мнение ( общества) тут десятое...".
Эти все наборы проблем есть в каждой из постсоветских стран
Не поверишь если подписаться на новостные агенства (Не гос) российские или украинские или узбекские там те же проблемы озвучиваются
И экология и цены и министры
В России были болошаковцы? Вроде нет
А проблемы те же
Так в болошаковцах ли дело?
Или может в депутатах популистах которые да красивыми лозунгами что все плохо просто набивают себе баллы,а что этот Конуров предлагает? Ничего
Цитата:
сайлау курманов:
Комент номер шесть, заслуживает статуса статьи и подлежит отдельного обсуждения, вот о чем надо писать журналистам, апплодирую стоя!
Комент номер шесть, заслуживает статуса статьи и подлежит отдельного обсуждения, вот о чем надо писать журналистам, апплодирую стоя!
Воронин каждую неделю что то типо такого пишет
И что?
Обсудим и разойдемся
Писать все что угодно можно))
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8128
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 11.10.21 - 18:59
Цитата:
Я езжу всю зиму на местном дизеле,если мороз до -35 заливаю зимнюю или немного мешаю с демисезонной,если до -20 то можно и на демисезонной.
КГСПС:
Ни один уважающий себя дальнобойщик не заправляет наш дизель, следуя транзитом через Казахстан, особенно зимой.
Ни один уважающий себя дальнобойщик не заправляет наш дизель, следуя транзитом через Казахстан, особенно зимой.
Я езжу всю зиму на местном дизеле,если мороз до -35 заливаю зимнюю или немного мешаю с демисезонной,если до -20 то можно и на демисезонной.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2108
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 12.10.21 - 09:12
Цитата:
А, зачем мне проблемы ЧУЖОЙ страны: я живу в Казахстане, пишу и говорю о том что меня волнует на Родине.
Цитата:
Самая качественная солярка - это павлодарская : и летняя и зимняя. Когда её, льготную, выписываю - стараюсь её взять - для импортных тракторов - она в самый раз и топливная аппаратура работает чисто и на фильтрах сильно экономишь.
abaika95:
проблем есть в каждой из постсоветских стран
проблем есть в каждой из постсоветских стран
А, зачем мне проблемы ЧУЖОЙ страны: я живу в Казахстане, пишу и говорю о том что меня волнует на Родине.
Цитата:
Добринцофф:
на местном дизеле,
на местном дизеле,
Самая качественная солярка - это павлодарская : и летняя и зимняя. Когда её, льготную, выписываю - стараюсь её взять - для импортных тракторов - она в самый раз и топливная аппаратура работает чисто и на фильтрах сильно экономишь.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 4000
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 12.10.21 - 10:07
Цитата:
Цитата:
)) Пётр и требовал и последователен был, да и вообще Петра помнят потому что великий был и с нашими реалиями ну никак не сравнить.
Правильно отметили выше, у нас типичные феодальные отношения.
[Исправлено: peshexod, 12.10.2021 - 10:08]
abaika95:
Цитата:
И тут же сразу напрашивается пример
Петр первый отправил боярских сынков за границу тамошние науки изучать
Петр первый отправил боярских сынков за границу тамошние науки изучать
)) Пётр и требовал и последователен был, да и вообще Петра помнят потому что великий был и с нашими реалиями ну никак не сравнить.
Правильно отметили выше, у нас типичные феодальные отношения.
[Исправлено: peshexod, 12.10.2021 - 10:08]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1382
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 12.10.21 - 11:13
Цитата:
Согласно Конституции, главный в стране народ Казахстана.
ACROS:
А, кто у нас самый главный в стране??
А, кто у нас самый главный в стране??
Согласно Конституции, главный в стране народ Казахстана.
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