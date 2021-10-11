Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:11
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:17
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:21
А это по всей видимости лоде масонов с Канады канибалов..
И посередине емкость для моей головы!
Сбоку терки для сдирания горячей сваренной кожи!
И посередине емкость для моей головы!
Сбоку терки для сдирания горячей сваренной кожи!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22945
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:32
Цитата:
Да, в бане сварят и съедят...
111:
Господи, меня хотят съесть!...
Господи, меня хотят съесть!...
Да, в бане сварят и съедят...
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:43
Цитата:
А...
Ты знаешь что это баня?
Да, пришлось попариться, попарить потом жену веником, и помыться .
Просто так с деревни не выпустили..
Причем жену я хлестал в полную силу..
Так требовал закон Масонов..
drakon:
Да, в бане сварят и съедят
Да, в бане сварят и съедят
А...
Ты знаешь что это баня?
Да, пришлось попариться, попарить потом жену веником, и помыться .
Просто так с деревни не выпустили..
Причем жену я хлестал в полную силу..
Так требовал закон Масонов..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:44
Им хорошо, они там сразу выпили пивко..
Заставили.
Я за рулем..
Заставили.
Я за рулем..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 00:08
И после принятия бани, масоны обязательно сказали сделать почитание Богам, за то что меня не оприходовали, сделать как говорится жертву из селедки, банный Ритуал, и запить это каким то напитком за 620 тенге за полторашку..
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 00:50
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 02:03
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 12596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 08:12
Цитата:
А без упоминания Канады никак? Я же опять палкой начну тыкать ))
111:
А это по всей видимости лоде масонов с Канады канибалов..
А это по всей видимости лоде масонов с Канады канибалов..
А без упоминания Канады никак? Я же опять палкой начну тыкать ))
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 08:52
Утро все ближе и ближе,
Тишина гробовая, ни звука!
По морде будильничьей вижу
Звонить собирается, сука!
(автор неизвестен)
Тишина гробовая, ни звука!
По морде будильничьей вижу
Звонить собирается, сука!
(автор неизвестен)
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 08:53
еще про утро
06:00
06:05
Утром - это оооочень большая разница.
06:00
06:05
Утром - это оооочень большая разница.
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 08:56
а вообще жалко людей,
которые не знают что такое утро.
это почти бесцельно прожитая жизнь.
[Исправлено: alex_60, 12.10.2021 - 09:27]
которые не знают что такое утро.
это почти бесцельно прожитая жизнь.
[Исправлено: alex_60, 12.10.2021 - 09:27]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 2637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 09:05
Цитата:
А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.
Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!) стали для твоего больного самолюбия мишенью. Начал с малого, но поскольку тебе спуску не давали, а твои комплексы и обиды грызли тебя, то докатился до обвинений нас в национализме, да что там в национализме (бить, так уж бить), в ШОВИНИЗМЕ (видно, так и не научился понимать суть этих слов)
Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон, и разжигателем межнациональной вражды на форуме!
Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры!
abaika95:
Я всегда выступаю только против тех нациков кто ее позорит типо земляка,таноми и шурки
Я всегда выступаю только против тех нациков кто ее позорит типо земляка,таноми и шурки
А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.
Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!) стали для твоего больного самолюбия мишенью. Начал с малого, но поскольку тебе спуску не давали, а твои комплексы и обиды грызли тебя, то докатился до обвинений нас в национализме, да что там в национализме (бить, так уж бить), в ШОВИНИЗМЕ (видно, так и не научился понимать суть этих слов)
Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон, и разжигателем межнациональной вражды на форуме!
Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры!
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 09:07
хороший результат ночью в футболе.
первое место в группе теперь и как
минимум стыковые матчи обеспечены.
про кого и что это всем знать не обязательно.
только для тех кто в теме.
первое место в группе теперь и как
минимум стыковые матчи обеспечены.
про кого и что это всем знать не обязательно.
только для тех кто в теме.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 15, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 14
|Зарегистрированные пользователи: drakon
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать