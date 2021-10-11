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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:11
#10591
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Сегодня меня чуть ли не насидьно заперли в каком то помещении на улице..
Да тоже никто не угадает..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:17
#10592
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Открыл в каких то сумерках внутри дверь..



Господи, меня хотят съесть!....
Как того поросенка...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:21
#10593
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А это по всей видимости лоде масонов с Канады канибалов..
И посередине емкость для моей головы!
Сбоку терки для сдирания горячей сваренной кожи!

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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22945
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:32
#10594
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Цитата:
111:
Господи, меня хотят съесть!...

Да, в бане сварят и съедят... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:43
#10595
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Цитата:
drakon:
Да, в бане сварят и съедят

А...
Ты знаешь что это баня?
Да, пришлось попариться, попарить потом жену веником, и помыться .
Просто так с деревни не выпустили..
Причем жену я хлестал в полную силу..
Так требовал закон Масонов..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:44
#10596
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Им хорошо, они там сразу выпили пивко..
Заставили.
Я за рулем..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 00:08
#10597
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И после принятия бани, масоны обязательно сказали сделать почитание Богам, за то что меня не оприходовали, сделать как говорится жертву из селедки, банный Ритуал, и запить это каким то напитком за 620 тенге за полторашку..


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 00:50
#10598
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Моя начала что то делать, ребенок то проснулся, теперь вся ночь ее..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3443
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 02:03
#10599
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Ну вот, пьем шай с блинами..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12596
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 08:12
#10600
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Цитата:
111:
А это по всей видимости лоде масонов с Канады канибалов..

А без упоминания Канады никак? Я же опять палкой начну тыкать ))
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13555
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 08:52
#10601
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Утро все ближе и ближе,
Тишина гробовая, ни звука!
По морде будильничьей вижу
Звонить собирается, сука!
(автор неизвестен)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13555
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 08:53
#10602
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еще про утро
06:00
06:05
Утром - это оооочень большая разница.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13555
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 08:56
#10603
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а вообще жалко людей,
которые не знают что такое утро.
это почти бесцельно прожитая жизнь.

[Исправлено: alex_60, 12.10.2021 - 09:27]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2637
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 09:05
#10604
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Цитата:
abaika95:
Я всегда выступаю только против тех нациков кто ее позорит типо земляка,таноми и шурки


А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.
Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!) стали для твоего больного самолюбия мишенью. Начал с малого, но поскольку тебе спуску не давали, а твои комплексы и обиды грызли тебя, то докатился до обвинений нас в национализме, да что там в национализме (бить, так уж бить), в ШОВИНИЗМЕ (видно, так и не научился понимать суть этих слов)
Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон, и разжигателем межнациональной вражды на форуме!
Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры!
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13555
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 12.10.21 - 09:07
#10605
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хороший результат ночью в футболе.
первое место в группе теперь и как
минимум стыковые матчи обеспечены.
про кого и что это всем знать не обязательно.
только для тех кто в теме.
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