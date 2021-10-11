Отправлено: - 09:05

abaika95:

Я всегда выступаю только против тех нациков кто ее позорит типо земляка,таноми и шурки

Цитата:А ведь всё началось с того, что ты,мелкий, цитировал форумчан в постах без указания авторов. Когда тебе, вначале мягко, делали замечания, ты тупо упёрся, а лично мне сказал, что специально, нарочно, так будешь делать. Тогда ни о каком шовинизме и национализме никто не заикался.Но администрация, согласно Правилам, нашла на тебя управу! И тогда мы (якобы, стукачи!) стали для твоего больного самолюбия мишенью. Начал с малого, но поскольку тебе спуску не давали, а твои комплексы и обиды грызли тебя, то докатился до обвинений нас в национализме, да что там в национализме (бить, так уж бить), в ШОВИНИЗМЕ (видно, так и не научился понимать суть этих слов)Сейчас твоя глупость сделала тебя главным провокатором, поп Гапон, и разжигателем межнациональной вражды на форуме!Я, думаю, до админов это скоро дойдёт,и они вовремя примут меры!