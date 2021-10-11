Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...

Отправлено: - 05:45

Кто будет виноват тут выяснит полиция.

Я Хочу сказать как человек кто много проводит за рулем. Чем больше знаков и всяких светофоров стоящих через каждые 3 метра тем больше будет сбитых пешеходов. Почему? Думаю всем понятно..

Сам лично когда например еду на работу в такси, не когда не сяду на первое сиденье. Так как начинаю автоматически оценивать ситуацию на дороге и уже как будто работаю и сам еду за рулем. . А сидя на заднем сиденья Я просто еду до пункта назначения отдыхая перед "боем") и детям всегда говорю и сам так делаю переходя дорогу не только смотрите на лево а потом на право, но и наоборот пару раз. Берегите себя. Жизнь одна .