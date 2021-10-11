Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...

Отправлено: - 16:58

3.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.

Вот и результат. Если ещё и бежать по нему, чувствуя что ты прав.

А в ночное время при встречных фарах водитель может и не увидеть бегущего по переходу человека. Конечно будет виноват водитель, хотя пострадавший тоже нарушил правило. Ну как-то так.