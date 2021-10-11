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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 17:42
#10576
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Цитата:
Victor Yang:
Да, Россию и её жителей.

Путина считаю фашистом-он житель России
Да получается я жителей России поливаю
Логично
Цитата:
Victor Yang:
А тут не анализ - тут ассоциация, которую создают куаты. Невольно именно такой вывод напрашивается, хотя все всё понимают.

Очень печально что ты живёшь ассоциациями
Я почему-то по одной таноми,шурке и земляку не строю выводов по всей нации
Я понимаю что такое комплекс личности и Даже национальный комплекс который накладывается уже на личностные комплексы
Один с тарканами живёт в съемной квартире это его гнобит и он свой комплекс строполирует на других,это не он виноват это всякие узбеки виноваты такие сякие немазаные,другая свои личностные проблемы (семейные или бытовые к примеру) пытается спрятать за свою нац идентичность,наступят ей на ногу в автобусе а ее давай нести что как это так представителю имперской нации на ногу наступили какие-то неквалицифицированные черные.....человек не уверен в себе значит
Ну а Шурка просто Шурка там и говорить не о чем)
Так может надо всё-таки изучать людей не ассоцияциями а разумом?
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 17:59
#10577
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Цитата:
abaika95:
строполирует

Новое слово в психологии?
Напоминает слово "стропалить".
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 18:05
#10578
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А сейчас мы среди вырытых в этом году и брошенных почему то карьеров..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 18:05
#10579
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Цитата:
serg kost:
Новое слово в психологии? Напоминает слово "стропалить"

Слэнг это называется
Хочешь и тут демАгогию развести?)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 18:37
#10580
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Ну если только в Олбанском. И то вряд ли.
Интернет не выдает такого слова. Только несколько ссылок, где его тоже употребили простые люди, и уж точно не психологи...
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
14441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 19:28
#10581
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Цитата:
abaika95:
Очень печально что ты живёшь ассоциациями

Это не я живу - это люди так живут. Именно поэтому в Казахстане чиновникам запретили выкладывать фото с алкоголем. Именно поэтому существует понятие "честь мундира" и "корпоративная этика".
Цитата:
abaika95: Путина считаю фашистом-он житель России

Ты в этом совершенно неоригинален и самому Путину на это мнение параллельно. Да и не о нем речь. Ты тут неоднократно писал какие в России все нищие, алкаши, шовинисты и нечистоплотные. Совершенно не конкретизируя, а значит это относилось ко всем россиянам. Не делай из себя белого и пушистого.

[Исправлено: Victor Yang, 11.10.2021 - 19:34]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10505
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 20:34
#10582
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Цитата:
serg kost:
где его тоже употребили простые люди, и уж точно не психологи...

Какая-то дермагогия
По его мнению либо психологи не люди,либо люди да не простые,либо они как учителя не имеют право использовать слэнг
Цитата:
Victor Yang:
Именно поэтому в Казахстане чиновникам запретили выкладывать фото с алкоголем. Именно поэтому существует понятие "честь мундира" и "корпоративная этика".

По данной логике теперь любой шаг представителя Определенной нации в право в лево будет считаться дискредитацией всей нации? А каков тоннаж должен быть?
Или у нас один Куат уже тень кидает а в России хоть 100 человек скажет калмычкам и буряткам чтобы валили в свою страну и это пропускают?
Писал уже выше а судьи кто чтобы решать и на чье мнение оглядываться при любой проблеме?) Думаю понятно,Поэтому Куат и не оглядывается
Цитата:
Victor Yang:
Ты в этом совершенно неоригинален и самому Путину на это мнение параллельно.

За оригинальностью не гонюсь когда его уже так много кто называет
И да согласен что ему на это мнение плевать
А вот мнение что Путин вор почему-то его бесит)) Цитата:
Victor Yang:
Ты тут неоднократно писал какие в России все нищие, алкаши, шовинисты и нечистоплотные. Совершенно не конкретизируя, а значит это относилось ко всем россиянам. Не делай из себя белого и пушистого

Никогда такого не писал
Акстись
Может тебя обидела фраза что Челябинск очень грязный город в котором реально какое-то необьеснимое число алкашей,нищих и шовинистов когда как недолеко стоит Тюмень очень камфортабельный чистый городишко с опрятными горожанами
Жалко что Россия большинством состоит из челябинсков а не из тюменей и Казаней))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
340
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 20:57
#10583
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Цитата:
abaika95: Какая-то дермагогия
Вот и я говорю, дермагогией занимаешься. Вот что поиск выдал всего на одну страницу
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 21:11
#10584
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Наши степи осенью..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 21:16
#10585
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Наша кампашка..
Кушаем пиццу в такой холод на улице..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 22:47
#10586
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Хех..
Сын с радостью опять смотрит на хрюшек..
Уже давно знакомим его с животными, которых будем есть..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 22:55
#10587
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А то ведь некоторые даже взрослые понятия не имеют, зачем некоторым хрюшкам протыкают нос проволокой и проволоке дают торчать, связывая ее дедовским способом .

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:03
#10588
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Кто то в этих клетках живет..
С кого руками сдирают шкуру..
Ребенок тоже должен знать..

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
12595
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:05
#10589
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Цитата:
111:
А то ведь некоторые даже взрослые понятия не имеют, зачем некоторым хрюшкам протыкают нос проволокой и проволоке дают торчать, связывая ее дедовским способом .

Чипированный поросенок :lol:
Проверяющие все равно те чипы в глаза не видели ))
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3441
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 23:09
#10590
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Цитата:
maxsaf:
Чипированный поросенок

Да не, тут в другом дело..
Крен догадаешься..
У нас так мы не делали, наши взрослые, когда мы в деревне жили, а это брат моей жены, так сделал..
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