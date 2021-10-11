Отправлено: - 20:34

serg kost:

где его тоже употребили простые люди, и уж точно не психологи...

Victor Yang:

Именно поэтому в Казахстане чиновникам запретили выкладывать фото с алкоголем. Именно поэтому существует понятие "честь мундира" и "корпоративная этика".

Victor Yang:

Ты в этом совершенно неоригинален и самому Путину на это мнение параллельно.

Victor Yang:

Ты тут неоднократно писал какие в России все нищие, алкаши, шовинисты и нечистоплотные. Совершенно не конкретизируя, а значит это относилось ко всем россиянам. Не делай из себя белого и пушистого

Цитата:Какая-то дермагогияПо его мнению либо психологи не люди,либо люди да не простые,либо они как учителя не имеют право использовать слэнгЦитата:По данной логике теперь любой шаг представителя Определенной нации в право в лево будет считаться дискредитацией всей нации? А каков тоннаж должен быть?Или у нас один Куат уже тень кидает а в России хоть 100 человек скажет калмычкам и буряткам чтобы валили в свою страну и это пропускают?Писал уже выше а судьи кто чтобы решать и на чье мнение оглядываться при любой проблеме?) Думаю понятно,Поэтому Куат и не оглядываетсяЦитата:За оригинальностью не гонюсь когда его уже так много кто называетИ да согласен что ему на это мнение плеватьА вот мнение что Путин вор почему-то его бесит)) Цитата:Никогда такого не писалАкстисьМожет тебя обидела фраза что Челябинск очень грязный город в котором реально какое-то необьеснимое число алкашей,нищих и шовинистов когда как недолеко стоит Тюмень очень камфортабельный чистый городишко с опрятными горожанамиЖалко что Россия большинством состоит из челябинсков а не из тюменей и Казаней))