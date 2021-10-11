Путина считаю фашистом-он житель России Да получается я жителей России поливаю Логично Цитата:
Victor Yang: А тут не анализ - тут ассоциация, которую создают куаты. Невольно именно такой вывод напрашивается, хотя все всё понимают.
Очень печально что ты живёшь ассоциациями Я почему-то по одной таноми,шурке и земляку не строю выводов по всей нации Я понимаю что такое комплекс личности и Даже национальный комплекс который накладывается уже на личностные комплексы Один с тарканами живёт в съемной квартире это его гнобит и он свой комплекс строполирует на других,это не он виноват это всякие узбеки виноваты такие сякие немазаные,другая свои личностные проблемы (семейные или бытовые к примеру) пытается спрятать за свою нац идентичность,наступят ей на ногу в автобусе а ее давай нести что как это так представителю имперской нации на ногу наступили какие-то неквалицифицированные черные.....человек не уверен в себе значит Ну а Шурка просто Шурка там и говорить не о чем) Так может надо всё-таки изучать людей не ассоцияциями а разумом?
abaika95: Очень печально что ты живёшь ассоциациями
Это не я живу - это люди так живут. Именно поэтому в Казахстане чиновникам запретили выкладывать фото с алкоголем. Именно поэтому существует понятие "честь мундира" и "корпоративная этика". Цитата:
abaika95: Путина считаю фашистом-он житель России
Ты в этом совершенно неоригинален и самому Путину на это мнение параллельно. Да и не о нем речь. Ты тут неоднократно писал какие в России все нищие, алкаши, шовинисты и нечистоплотные. Совершенно не конкретизируя, а значит это относилось ко всем россиянам. Не делай из себя белого и пушистого.
serg kost: где его тоже употребили простые люди, и уж точно не психологи...
Какая-то дермагогия По его мнению либо психологи не люди,либо люди да не простые,либо они как учителя не имеют право использовать слэнг Цитата:
Victor Yang: Именно поэтому в Казахстане чиновникам запретили выкладывать фото с алкоголем. Именно поэтому существует понятие "честь мундира" и "корпоративная этика".
По данной логике теперь любой шаг представителя Определенной нации в право в лево будет считаться дискредитацией всей нации? А каков тоннаж должен быть? Или у нас один Куат уже тень кидает а в России хоть 100 человек скажет калмычкам и буряткам чтобы валили в свою страну и это пропускают? Писал уже выше а судьи кто чтобы решать и на чье мнение оглядываться при любой проблеме?) Думаю понятно,Поэтому Куат и не оглядывается Цитата:
Victor Yang: Ты в этом совершенно неоригинален и самому Путину на это мнение параллельно.
За оригинальностью не гонюсь когда его уже так много кто называет И да согласен что ему на это мнение плевать А вот мнение что Путин вор почему-то его бесит)) Цитата:
Victor Yang: Ты тут неоднократно писал какие в России все нищие, алкаши, шовинисты и нечистоплотные. Совершенно не конкретизируя, а значит это относилось ко всем россиянам. Не делай из себя белого и пушистого
Никогда такого не писал Акстись Может тебя обидела фраза что Челябинск очень грязный город в котором реально какое-то необьеснимое число алкашей,нищих и шовинистов когда как недолеко стоит Тюмень очень камфортабельный чистый городишко с опрятными горожанами Жалко что Россия большинством состоит из челябинсков а не из тюменей и Казаней))
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