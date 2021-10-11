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≡ Сколько будут доплачивать медикам за вредность вместо ковидных надбавок, рассказали в Минздраве
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42569
Сколько будут доплачивать медикам за вредность вместо ковидных надбавок, рассказали в Минздраве
Отправлено: 11.10.21 - 21:10
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Минздрав в конце сентября внёс в Минфин новый вариант поддержки врачей и среднего медперсонала в виде доплат за участие в противоэпидемических мероприятиях в рамках борьбы с Covid-19. За работу в зоне высокого риска доплата составит 123 879 тенге в месяц.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
90
Re: Сколько будут доплачивать медикам за вредность вместо...
Отправлено: 11.10.21 - 21:10
#1
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Уважаю врачей и весь персонал, однако хочу сказать, что доплачивает не только государство. У знакомой мама лежала и она давала деньги, чтобы они про неё не забывали. Я бы тоже так поступил, ведь каждому хочется, чтобы к его родным относились достойно. Хотя когда супруга попала в областную больницу, говорила что всё нормально и не жаловалась.
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