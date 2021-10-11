Re: Сколько будут доплачивать медикам за вредность вместо...

Отправлено: - 21:10

Уважаю врачей и весь персонал, однако хочу сказать, что доплачивает не только государство. У знакомой мама лежала и она давала деньги, чтобы они про неё не забывали. Я бы тоже так поступил, ведь каждому хочется, чтобы к его родным относились достойно. Хотя когда супруга попала в областную больницу, говорила что всё нормально и не жаловалась.