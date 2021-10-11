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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 15:17
#6166
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Цитата:
drakon:
совсем близко - уже.


а, там в лесу и автобусы наверное ходят.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 15:23
#6167
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Цитата:
alex_60:
автобусы наверное ходят.

Да, скоро, наверное не будут... :lol: :-o
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 15:30
#6168
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Цитата:
drakon:
Да, скоро, наверное не будут...


осенняя хандра напала что ли?
вся жизнь впереди,надейся и жди...
у нас сегодня день просто отличный,погода шепчет.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 17:08
#6169
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О, доктор СИЗО, бывший - появился.
Доктор, привет... :lol: ;-)
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 19:18
#6170
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Цитата:
drakon:
доктор СИЗО, бывший - появился. Доктор, привет.


да ну.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 19:59
#6171
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Цитата:
alex_60:
да ну.

Как в тесте ДНК - 99.999%... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 20:06
#6172
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Цитата:
drakon:
Как в тесте ДНК - 99.999%


сегодня зарегистрировался какой то
dmkmz, чтобы написать в народные новости, что сегодня какой странный праздник. это не он?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 20:15
#6173
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Цитата:
alex_60:
это не он?

Нет, это Доктор СИЗШ.
1952 г.р....
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 20:30
#6174
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Цитата:
drakon:
Нет, это Доктор СИЗШ. 1952 г.р....


почему он еще у тебя не в друзьях?

[Исправлено: alex_60, 11.10.2021 - 20:31]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 20:32
#6175
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Цитата:
alex_60:
почему он еще у тебя не в друзьях?

Послал запрос... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 20:48
#6176
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Цитата:
drakon:


может расскажет какую нибудь историю из жизни.
помню такую в его изложении.
в Джетыгаре перед выездом с автобазы была большая лужа,как озеро.
и местный гаишник, надев болотные сапоги,
тащил знак кирпич в это озеро прям перед выездом.
тем и жил..

[Исправлено: alex_60, 11.10.2021 - 20:54]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.21 - 11:42
#6177
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Цитата:
drakon:
Послал запрос...


вижу что согласие получено.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.21 - 12:19
#6178
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Цитата:
alex_60:
вижу что согласие получено.

Он уже и коммент - написал... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.21 - 13:57
#6179
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Цитата:
drakon:
Он уже и коммент - написал...


стиль написания тот же...
а я уж грешным делом думал что случилось что то....
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
16
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 12.10.21 - 14:23
#6180
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Кто интересуется мной, отвечаю. Выгнали с работы на пенсию. Мне уже 69 лет.Год назад заболел короновирусом. Выжил, страдал и страдаю, последствиями этой гадости. Много раз просил сообщить, что я жив, здоров. Сказали не положено!
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