Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 14:23

Кто интересуется мной, отвечаю. Выгнали с работы на пенсию. Мне уже 69 лет.Год назад заболел короновирусом. Выжил, страдал и страдаю, последствиями этой гадости. Много раз просил сообщить, что я жив, здоров. Сказали не положено!