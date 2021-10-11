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≡ «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42569
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 11.10.21 - 20:30
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Клышев уточнил причину конфликта - высказываясь в чате, он имел в виду цыган, которые занимаются продажей наркотиков. По словам подсудимого, после выстрела он сразу же побежал домой и попросил супругу вызвать скорую.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
90
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 11.10.21 - 20:30
#1
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Авторитет полицейских прёт в гору. Обращайтесь, если что)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22944
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 11.10.21 - 20:45
#2
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Чёт абайка, тут - мольчит?... 8-) :-o
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