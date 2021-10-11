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≡ «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42589
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 11.10.21 - 20:30
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Клышев уточнил причину конфликта - высказываясь в чате, он имел в виду цыган, которые занимаются продажей наркотиков. По словам подсудимого, после выстрела он сразу же побежал домой и попросил супругу вызвать скорую.
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
91
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 11.10.21 - 20:30
#1
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Авторитет полицейских прёт в гору. Обращайтесь, если что)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 11.10.21 - 20:45
#2
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Чёт абайка, тут - мольчит?... 8-) :-o
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a
* alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13591
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 12.10.21 - 09:40
#3
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//- Я испугался увольнения и непонимания со стороны начальства, поэтому хотел решить вопрос мирно, - ответил подсудимый.//

решил мирно.
бывший начальник отдела компьютеризации управления информатизации и связи ДП Костанайской области.
убил человека из ружья.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
730
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 12.10.21 - 10:36
#4
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Представляю такую ситуацию в СССР. Думаю,вплоть до министра бы все лишились должностей. Ужас. Ты полицейский или гопник? Во что превратилась система. Слово "мент" уже не обижает полицейских,а скорее характерезует,сами говорят на блатном жаргоне и т.д. Верните милиционеров из Сов союза.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2269
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 12.10.21 - 11:34
#5
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рано или поздно Омарова ждал такой конец. Он сам нарвался. Поверьте, жертва в данном случае именно стрелок.

[Исправлено: юля елиссева, 12.10.2021 - 11:40]
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
730
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 12.10.21 - 11:44
#6
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Цитата:
юля елиссева:
рано или поздно Омарова ждал такой конец

У таких типОв всегда такой конец,просто был вопрос времени. В каждом классе есть такой идиот,который паразитирует общество и своей смертью не умерает. Но полисмен на пацанячьи разборки ещё и с ружьём это перебор.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 12.10.21 - 12:29
#7
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Начали - "обелять", убийцу... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 12.10.21 - 12:47
#8
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Цитата:
Сабыр:
У таких типОв всегда такой конец,просто был вопрос времени.

Такой же будет и у "Главного психолога". Да, Юля?... :lol: :oops:
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Доктор СИЗШ
§ Доктор СИЗШ
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
11.10.21
Сообщений:
16
Re: «Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского,...
Отправлено: 12.10.21 - 16:48
#9
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Он был возле своего дома, они приехали к нему домой на разборку. Увидев обидчика с ружьем, самое правильно было нажать по газам, и продолжить интернетную перепалку. Видел по телеку, как россияне приехали на разборку, и были убиты на пороге дома хозяйна. Думаю оправдали хозяйна дома.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22957
«Хотел решить вопрос мирно» - По делу полицейского, обвиняемого в убийстве, допросили потерпевшую и подсудимого
Отправлено: 12.10.21 - 21:38
#10
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Страшно ночью, без ружья?... 8-) :-o
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