Отправлено: - 11:44

юля елиссева:

рано или поздно Омарова ждал такой конец

Цитата:У таких типОв всегда такой конец,просто был вопрос времени. В каждом классе есть такой идиот,который паразитирует общество и своей смертью не умерает. Но полисмен на пацанячьи разборки ещё и с ружьём это перебор.