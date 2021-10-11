Отправлено: - 17:42

Victor Yang:

Да, Россию и её жителей.

Victor Yang:

А тут не анализ - тут ассоциация, которую создают куаты. Невольно именно такой вывод напрашивается, хотя все всё понимают.

Цитата:Путина считаю фашистом-он житель РоссииДа получается я жителей России поливаюЛогичноЦитата:Очень печально что ты живёшь ассоциациямиЯ почему-то по одной таноми,шурке и земляку не строю выводов по всей нацииЯ понимаю что такое комплекс личности и Даже национальный комплекс который накладывается уже на личностные комплексыОдин с тарканами живёт в съемной квартире это его гнобит и он свой комплекс строполирует на других,это не он виноват это всякие узбеки виноваты такие сякие немазаные,другая свои личностные проблемы (семейные или бытовые к примеру) пытается спрятать за свою нац идентичность,наступят ей на ногу в автобусе а ее давай нести что как это так представителю имперской нации на ногу наступили какие-то неквалицифицированные черные.....человек не уверен в себе значитНу а Шурка просто Шурка там и говорить не о чем)Так может надо всё-таки изучать людей не ассоцияциями а разумом?