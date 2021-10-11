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≡ Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42567
Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные жители просят установить светофор
Отправлено: 11.10.21 - 16:10
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Мужчина переходил дорогу около 23.00 в воскресенье, 10 октября, на нерегулируемом пешеходном переходе по ул. Майлина, неподалеку от магазина "Даулет", когда его сбила машина.
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О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
178
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 11.10.21 - 16:10
#1
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Причём тут светофор? Некоторые тупоголовые граждане думают что они идут по зебре как за бетонным забором. Поздний вечер, освещение как обычно дрянь,а тут он бежит.. Сам убедись что нет машины, водитель может и не заметить в темноте бегущую тень. Теперь конечно водитель будет виноват, крайний он
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П
§ Поедатель
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.17
Сообщений:
88
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 11.10.21 - 16:58
#2
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3.5 На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы выходят на проезжую часть дороги после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Вот и результат. Если ещё и бежать по нему, чувствуя что ты прав.
А в ночное время при встречных фарах водитель может и не увидеть бегущего по переходу человека. Конечно будет виноват водитель, хотя пострадавший тоже нарушил правило. Ну как-то так.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
116
Re: Мужчину сбили на пешеходном переходе в Костанае. Местные...
Отправлено: 11.10.21 - 18:11
#3
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да хотя бы освещение сделали возле переходов,
перекресток Волынова Чкалова, фонари не горят уже бог знает сколько, а там переход с набережной, постоянно народ ходит туда сюда
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