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≡ Флуд и оффтопик (часть 5)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 17:42
#10576
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Цитата:
Victor Yang:
Да, Россию и её жителей.

Путина считаю фашистом-он житель России
Да получается я жителей России поливаю
Логично
Цитата:
Victor Yang:
А тут не анализ - тут ассоциация, которую создают куаты. Невольно именно такой вывод напрашивается, хотя все всё понимают.

Очень печально что ты живёшь ассоциациями
Я почему-то по одной таноми,шурке и земляку не строю выводов по всей нации
Я понимаю что такое комплекс личности и Даже национальный комплекс который накладывается уже на личностные комплексы
Один с тарканами живёт в съемной квартире это его гнобит и он свой комплекс строполирует на других,это не он виноват это всякие узбеки виноваты такие сякие немазаные,другая свои личностные проблемы (семейные или бытовые к примеру) пытается спрятать за свою нац идентичность,наступят ей на ногу в автобусе а ее давай нести что как это так представителю имперской нации на ногу наступили какие-то неквалицифицированные черные.....человек не уверен в себе значит
Ну а Шурка просто Шурка там и говорить не о чем)
Так может надо всё-таки изучать людей не ассоцияциями а разумом?
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 17:59
#10577
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Цитата:
abaika95:
строполирует

Новое слово в психологии?
Напоминает слово "стропалить".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3429
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 18:05
#10578
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А сейчас мы среди вырытых в этом году и брошенных почему то карьеров..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
10504
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 18:05
#10579
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Цитата:
serg kost:
Новое слово в психологии? Напоминает слово "стропалить"

Слэнг это называется
Хочешь и тут демАгогию развести?)
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s
* serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
339
Флуд и оффтопик (часть 5)
Отправлено: 11.10.21 - 18:37
#10580
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Ну если только в Олбанском. И то вряд ли.
Интернет не выдает такого слова. Только несколько ссылок, где его тоже употребили простые люди, и уж точно не психологи...
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