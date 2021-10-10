Отправлено: - 15:05

yudjin:

И это только начало

111:

они миленькие ни при чем

[Исправлено: ACROS, 10.10.2021 - 15:27]

Цитата:Цитата:Может не в тему: Я неоднократно об этом говорю ( Алекс снова скажет: я-кашаешь много) на страницах форума:к управлению страной приходит новое, болашаковское поколение управленцев, а в реальности дети и внуки богатеньких гос.чиновников и предпринимателей, у котороых на уме только лишь одно - сохранение и преумножение дедовских и отцовских капиталов. Окончив за границей престижные ВУЗ-ы и не имея ни грамма практического опыта, они с помощью влиятельных родственников, сразу же назначались на руководящие должностя в министерствах и департаментах, не имея понятия : что же в реальности твориться внизу в вверенных им областях экономики.Поэтому у нас в стране элементарный БАРДАК во всём, даже там где он не должен быть по определению.Ситуация с экологии и охраной окружающей среды: Босжыра, Экибастуз, Заилийский нацпарк и многое другое.Ситуация в армий: взрывы в Арыси, под Таразом, сегодня 10.10.2021 г. прошло сообщение что снова произошел взрыв по Таразом.Ситуация с бесконтрольным ростом цен на продукты и овощи.Ситуация с бесконтрольным ростом цен на нефтепродукты.Это всё от НЕУМЕНИЯ и НЕХОТЕНИЯ заниматься экономикой; НЕЗНАНИЯ специфик работы предприятия, отрасли.И посмотрите как нагло и безответственно ведут себя министры: министр обороны, как бы в издёвку и надменно к 17 погибшим людям по его персональной вине, без ЧУВСТВА своей персональной вины, с позиций незаслуженно обиженного человека, заявляет, примерно типа: "...а, что я, я не я, не моя вина, если вы хотите, то я уйду, мне пофиг, это как моё руководство скажет, а ваше мнение ( общества) тут десятое...".А, этот министр экологии: провалил всю работу в деле охраны окружающей среды ( я был в Экибастузе, Темиртау - там ужас что твориться: - дышать нечем, непонятно как люди там живут, и никто ничего не может поделать с этим Миталом: вернее власть абсаллютно ничего ему не то что сделать, даже и говорить ему об этой охране труда, об экологии окр.среды боятся), и с помощью влиятельных родственников, запрыгнул на другую руководящую должность.Депутат, прав: системный кризис в управлении, не только энергетикой, но и страной: потому что эти так называемые болашаковцы-управленцы: НЕ ЗНАЮТ, НЕ УМЕЮТ , а главное и НЕ ХОТЯТ знать управление экономикой и промышленностью.Опытные, ещё с советских времён, кадры среднего и высшего звена предприятии и организации, ушли или уходят на пенсию; и на их смену элементарно НЕТ никого: страна готовила БАНКИРОВ, ЮРИСТОВ, ЭКОНОМИСТОВ, АРТИСТОВ, непонятных МЕНЕДЖЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ и прочих надстроечных кадров не приносящих реальную добавочную стоимость; полностью УНИЧТОЖЕНА система подготовки профессиональных кадров низшего звена - СПТУ и ГПТУ; Профессии РЕАЛЬНОГО труда ( тракторист, скотник, сварщик, водитель, токарь, ), с помощью бездействия официальной пропаганды, низложены в ранг БЫДЛО - обслуживающего персонала этих самых банкиров, юристов, богемы и прочих "пролетариев" умственного труда. Никто не хочет работать рабочим; все хотят получить высшее образование и работать БАСТЫКАМИ.Реальные плоды этого официального курса: на Складской и ОРТ тачки толкают выпускники ВУЗ-ов и среди красных жилетов, подметающих улицы, тоже хватает этих горе-выпускников.С помощью таких вот неумелых и рукожопых "управленцев" во власти, нас впереди ждут одни только кризисы за кризисами, или как сейчас модно стало говорить чиновникам: какие то ВЫЗОВЫ.Так что готовьтесь: впереди строительство АЭС: - россияне то построят и уедут: а, КТО и главное КАК, будут обслуживать эту АЭС - наши специалисты-"болашаковцы"?? Страшно становиться!!!