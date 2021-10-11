Отправлено: - 11:12

111:

что не осталось на космос.

[Исправлено: ACROS, 11.10.2021 - 11:21]

Цитата:А, для чего Казахстану, космос: я помню, по телевизору, когда бывший Президент при награждений третьего казахского космонавта, в шутку спросил его: "...а, ты вообще для чего летал в космос...".В каждой шутке: всего лишь ДОЛЯ шутки, а остальное ПРАВДА.Весь мир бы узнал, что есть такая страна.[/quoteВесь мир и так знает: что есть такое государство Казахстан, благодаря первому Президенту: это он же построил это государство с НУЛЯ.Лучше написать КОСТАНАЙ - так хоть про наш город марсияне будут знать, может в гости прилетят к вам на ночные манты, котлеты.