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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13545
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 15:17
#6166
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Цитата:
drakon:
совсем близко - уже.


а, там в лесу и автобусы наверное ходят.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 15:23
#6167
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Цитата:
alex_60:
автобусы наверное ходят.

Да, скоро, наверное не будут... :lol: :-o
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13545
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 15:30
#6168
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Цитата:
drakon:
Да, скоро, наверное не будут...


осенняя хандра напала что ли?
вся жизнь впереди,надейся и жди...
у нас сегодня день просто отличный,погода шепчет.
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Страница 412 из 412«1...410411412
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