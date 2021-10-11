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≡ На продукты, школы и бассейн в Костанае - Какие изменения в областной бюджет одобрили депутаты?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
42566
На продукты, школы и бассейн в Костанае - Какие изменения в областной бюджет одобрили депутаты?
Отправлено: 11.10.21 - 10:44
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Руководитель управления экономики Гульбарам МУСАГАЗИНА на сессии облмаслихата представила изменения в бюджете области на 2021-2023 годы. Причина корректировки - госорганам удалось сэкономить часть средств на уже проведенных госзакупках.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3428
Re: На продукты, школы и бассейн в Костанае - Какие изменения в...
Отправлено: 11.10.21 - 10:44
#1
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Жаль что не осталось на космос..
А так неплохо было бы..
Смотришь на Марс, а там латинскими буквами -Казакстан..
Весь мир бы узнал, что есть такая страна..
На Марсе..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
2105
На продукты, школы и бассейн в Костанае - Какие изменения в областной бюджет одобрили депутаты?
Отправлено: 11.10.21 - 11:12
#2
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Цитата:
111:
что не осталось на космос.


А, для чего Казахстану, космос: я помню, по телевизору, когда бывший Президент при награждений третьего казахского космонавта, в шутку спросил его: "...а, ты вообще для чего летал в космос...".
В каждой шутке: всего лишь ДОЛЯ шутки, а остальное ПРАВДА.

111:
Весь мир бы узнал, что есть такая страна.[/quote

Весь мир и так знает: что есть такое государство Казахстан, благодаря первому Президенту: это он же построил это государство с НУЛЯ.
Лучше написать КОСТАНАЙ - так хоть про наш город марсияне будут знать, может в гости прилетят к вам на ночные манты, котлеты.

[Исправлено: ACROS, 11.10.2021 - 11:21]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3871
Re: На продукты, школы и бассейн в Костанае - Какие изменения в...
Отправлено: 11.10.21 - 15:23
#3
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Цитата:
ACROS:
Весь мир и так знает

----Если вы всерьез -- то мало кто знает. Только те ,кто Борат смотрел.
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