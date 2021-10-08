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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 411 из 412«1...409410411412»
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Куратор темы: drakon
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3428
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.10.21 - 00:12
#6151
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Цитата:
Гога:
Лишний раз убеждаюсь , что здесь по ТВ и интернету про запад только брехня

Так немцы же на долгосрочном контракте с Россией
Даже на Украине пока не чувствуют.
Там предприятия не дороже 400 баксов покупают..
Хотя он уже под 2000 наверно..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3871
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.10.21 - 00:21
#6152
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Цитата:
111:
28ми..

---- +20 ,самое то. Зимой ---+24
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
3428
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.10.21 - 01:05
#6153
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Цитата:
Гога:
+20 ,самое то. Зимой ---+24

У нас в Рудном кондер отказал, плюс 33 сидели, это жеско конечно.
А так летом да, 23-24 само то..
А зимой почему то при такой температуре мерзнем..
Жена раньше не мерзла, но живя со мной привыкла к домашнему теплу зимой 26..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 08.10.21 - 12:46
#6154
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Тов.Гафуров Т., мне кажется, что
абайка,задержался, тут, на сайте НГ... :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 09.10.21 - 21:36
#6155
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В квартире +20.4 градуса.
Включил отопление в ванной
комнате... :lol: :oops:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.21 - 15:36
#6156
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Вчера, весь день и сегодня с утра, летают военные

самолёты. После них, вот такие облака... :lol: ;-)
Красные... 8-) :-o
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2573
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.21 - 19:43
#6157
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Цитата:
drakon:
Вчера, весь день и сегодня с утра, летают военные

Шо, Рамштайн в Кайзере рядом? :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.21 - 19:56
#6158
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Цитата:
Козлов я:
Шо, Рамштайн в Кайзере рядом?

На другом конце - страны... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 10.10.21 - 20:56
#6159
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После вчерашних, красных облаков, решили съездить в

лес, свежим воздухом - подышать и под соснами -
погулять.Говорят, они радиацию - забирают...
:lol: :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
3871
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 09:47
#6160
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Цитата:
abaika95:
Не земляку не надолго Отберут скоро

--- На три дня хватило.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 13:05
#6161
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Вот беда то, какая. Всё - подорожало.

Скоро ездить не - будем... :lol: :-o

[Исправлено: drakon, 11.10.2021 - 13:10]
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13545
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 14:54
#6162
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Цитата:
drakon:
Скоро ездить не - будем..


в лес можно и пешочком. цу фус так сказать.
и для здоровья полезно.
какую нибудь корягу найди и вперед.

[Исправлено: alex_60, 11.10.2021 - 14:56]
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 14:59
#6163
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Цитата:
alex_60:
цу фус

Это уже, по - лесу... :lol: ;-)
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
13545
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 15:03
#6164
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Цитата:
drakon:
Это уже, по - лесу...


зато романтика.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
22939
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.10.21 - 15:11
#6165
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Цитата:
alex_60:
зато романтика.

Романтика, совсем близко - уже.

:lol: :oops: :oops: ;-)
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