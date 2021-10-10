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«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 42566
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 10.10.21 - 11:17
Оказалось, что в самый крупный город страны просто не успели завезти зимнюю солярку. Да и заводы стали выпускать такое топливо только с начала октября. Никто же, конечно, не предполагал, что похолодать может раньше.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.09.20
- Сообщений:
- 57
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 10.10.21 - 11:17
"Но в этом году мы зафиксировали рекордное потребление."
Страна сплошных рекордов к которым мы не готовы.
Снег убрать не успевают - выпали рекордные осадки. Солярка стынет - рекордно резко похолодало. Солярки не хватает и тоже рекорд - потребление выросло
Страна сплошных рекордов к которым мы не готовы.
Снег убрать не успевают - выпали рекордные осадки. Солярка стынет - рекордно резко похолодало. Солярки не хватает и тоже рекорд - потребление выросло
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 3871
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 10.10.21 - 12:02
____Газ - 30 рублей. Солярка - около 46.
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 10.10.21 - 12:14
Цитата:
А когда нефть рекордно падала, у нас топливо дешевело?
Цитата:
А по-моему, он не только в топливной промышленности... он в медицине, образовании, внутренней политике, культуре, жкх, производстве...
И это только начало... Наступает время когда похерив и открестившись от всего наработанного десятилетиями, разбазарив всё по родственникам и иностранным сосунам, не дав должного ума и опыта, к власти пришли "освоители" в дорогих костюмчиках.
К тому же нефть дорожает, говорит министр. Вот стоимость солярки и растет.
А когда нефть рекордно падала, у нас топливо дешевело?
Цитата:
«Системный кризис в управлении»
А по-моему, он не только в топливной промышленности... он в медицине, образовании, внутренней политике, культуре, жкх, производстве...
И это только начало... Наступает время когда похерив и открестившись от всего наработанного десятилетиями, разбазарив всё по родственникам и иностранным сосунам, не дав должного ума и опыта, к власти пришли "освоители" в дорогих костюмчиках.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 3428
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 10.10.21 - 12:27
Как обычно..
Свой недальновидный идиотизм, хотя может ли он быть еше и дальновидным, власти списали на то, что кто то много ездит, кто то много кушает , ну или опять же, какает..
А они миленькие ни при чем..
Свой недальновидный идиотизм, хотя может ли он быть еше и дальновидным, власти списали на то, что кто то много ездит, кто то много кушает , ну или опять же, какает..
А они миленькие ни при чем..
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 22939
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 10.10.21 - 13:32
Цитата:
Как всегда, всё случается - неожиданно...
Odin_iz_Teh:
икто же, конечно, не предполагал, что похолодать может раньше.
икто же, конечно, не предполагал, что похолодать может раньше.
Как всегда, всё случается - неожиданно...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 2105
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 10.10.21 - 15:05
Цитата:
Цитата:
Может не в тему: Я неоднократно об этом говорю ( Алекс снова скажет: я-кашаешь много) на страницах форума:
к управлению страной приходит новое, болашаковское поколение управленцев, а в реальности дети и внуки богатеньких гос.чиновников и предпринимателей, у котороых на уме только лишь одно - сохранение и преумножение дедовских и отцовских капиталов. Окончив за границей престижные ВУЗ-ы и не имея ни грамма практического опыта, они с помощью влиятельных родственников, сразу же назначались на руководящие должностя в министерствах и департаментах, не имея понятия : что же в реальности твориться внизу в вверенных им областях экономики.
Поэтому у нас в стране элементарный БАРДАК во всём, даже там где он не должен быть по определению.
Ситуация с экологии и охраной окружающей среды: Босжыра, Экибастуз, Заилийский нацпарк и многое другое.
Ситуация в армий: взрывы в Арыси, под Таразом, сегодня 10.10.2021 г. прошло сообщение что снова произошел взрыв по Таразом.
Ситуация с бесконтрольным ростом цен на продукты и овощи.
Ситуация с бесконтрольным ростом цен на нефтепродукты.
Это всё от НЕУМЕНИЯ и НЕХОТЕНИЯ заниматься экономикой; НЕЗНАНИЯ специфик работы предприятия, отрасли.
И посмотрите как нагло и безответственно ведут себя министры: министр обороны, как бы в издёвку и надменно к 17 погибшим людям по его персональной вине, без ЧУВСТВА своей персональной вины, с позиций незаслуженно обиженного человека, заявляет, примерно типа: "...а, что я, я не я, не моя вина, если вы хотите, то я уйду, мне пофиг, это как моё руководство скажет, а ваше мнение ( общества) тут десятое...".
А, этот министр экологии: провалил всю работу в деле охраны окружающей среды ( я был в Экибастузе, Темиртау - там ужас что твориться: - дышать нечем, непонятно как люди там живут, и никто ничего не может поделать с этим Миталом: вернее власть абсаллютно ничего ему не то что сделать, даже и говорить ему об этой охране труда, об экологии окр.среды боятся), и с помощью влиятельных родственников, запрыгнул на другую руководящую должность.
Депутат, прав: системный кризис в управлении, не только энергетикой, но и страной: потому что эти так называемые болашаковцы-управленцы: НЕ ЗНАЮТ, НЕ УМЕЮТ , а главное и НЕ ХОТЯТ знать управление экономикой и промышленностью.
Опытные, ещё с советских времён, кадры среднего и высшего звена предприятии и организации, ушли или уходят на пенсию; и на их смену элементарно НЕТ никого: страна готовила БАНКИРОВ, ЮРИСТОВ, ЭКОНОМИСТОВ, АРТИСТОВ, непонятных МЕНЕДЖЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ и прочих надстроечных кадров не приносящих реальную добавочную стоимость; полностью УНИЧТОЖЕНА система подготовки профессиональных кадров низшего звена - СПТУ и ГПТУ; Профессии РЕАЛЬНОГО труда ( тракторист, скотник, сварщик, водитель, токарь, ), с помощью бездействия официальной пропаганды, низложены в ранг БЫДЛО - обслуживающего персонала этих самых банкиров, юристов, богемы и прочих "пролетариев" умственного труда. Никто не хочет работать рабочим; все хотят получить высшее образование и работать БАСТЫКАМИ.
Реальные плоды этого официального курса: на Складской и ОРТ тачки толкают выпускники ВУЗ-ов и среди красных жилетов, подметающих улицы, тоже хватает этих горе-выпускников.
С помощью таких вот неумелых и рукожопых "управленцев" во власти, нас впереди ждут одни только кризисы за кризисами, или как сейчас модно стало говорить чиновникам: какие то ВЫЗОВЫ.
Так что готовьтесь: впереди строительство АЭС: - россияне то построят и уедут: а, КТО и главное КАК, будут обслуживать эту АЭС - наши специалисты-"болашаковцы"?? Страшно становиться!!!
[Исправлено: ACROS, 10.10.2021 - 15:27]
yudjin:
И это только начало
И это только начало
Цитата:
111:
они миленькие ни при чем
они миленькие ни при чем
Может не в тему: Я неоднократно об этом говорю ( Алекс снова скажет: я-кашаешь много) на страницах форума:
к управлению страной приходит новое, болашаковское поколение управленцев, а в реальности дети и внуки богатеньких гос.чиновников и предпринимателей, у котороых на уме только лишь одно - сохранение и преумножение дедовских и отцовских капиталов. Окончив за границей престижные ВУЗ-ы и не имея ни грамма практического опыта, они с помощью влиятельных родственников, сразу же назначались на руководящие должностя в министерствах и департаментах, не имея понятия : что же в реальности твориться внизу в вверенных им областях экономики.
Поэтому у нас в стране элементарный БАРДАК во всём, даже там где он не должен быть по определению.
Ситуация с экологии и охраной окружающей среды: Босжыра, Экибастуз, Заилийский нацпарк и многое другое.
Ситуация в армий: взрывы в Арыси, под Таразом, сегодня 10.10.2021 г. прошло сообщение что снова произошел взрыв по Таразом.
Ситуация с бесконтрольным ростом цен на продукты и овощи.
Ситуация с бесконтрольным ростом цен на нефтепродукты.
Это всё от НЕУМЕНИЯ и НЕХОТЕНИЯ заниматься экономикой; НЕЗНАНИЯ специфик работы предприятия, отрасли.
И посмотрите как нагло и безответственно ведут себя министры: министр обороны, как бы в издёвку и надменно к 17 погибшим людям по его персональной вине, без ЧУВСТВА своей персональной вины, с позиций незаслуженно обиженного человека, заявляет, примерно типа: "...а, что я, я не я, не моя вина, если вы хотите, то я уйду, мне пофиг, это как моё руководство скажет, а ваше мнение ( общества) тут десятое...".
А, этот министр экологии: провалил всю работу в деле охраны окружающей среды ( я был в Экибастузе, Темиртау - там ужас что твориться: - дышать нечем, непонятно как люди там живут, и никто ничего не может поделать с этим Миталом: вернее власть абсаллютно ничего ему не то что сделать, даже и говорить ему об этой охране труда, об экологии окр.среды боятся), и с помощью влиятельных родственников, запрыгнул на другую руководящую должность.
Депутат, прав: системный кризис в управлении, не только энергетикой, но и страной: потому что эти так называемые болашаковцы-управленцы: НЕ ЗНАЮТ, НЕ УМЕЮТ , а главное и НЕ ХОТЯТ знать управление экономикой и промышленностью.
Опытные, ещё с советских времён, кадры среднего и высшего звена предприятии и организации, ушли или уходят на пенсию; и на их смену элементарно НЕТ никого: страна готовила БАНКИРОВ, ЮРИСТОВ, ЭКОНОМИСТОВ, АРТИСТОВ, непонятных МЕНЕДЖЕРОВ, ДИЗАЙНЕРОВ и прочих надстроечных кадров не приносящих реальную добавочную стоимость; полностью УНИЧТОЖЕНА система подготовки профессиональных кадров низшего звена - СПТУ и ГПТУ; Профессии РЕАЛЬНОГО труда ( тракторист, скотник, сварщик, водитель, токарь, ), с помощью бездействия официальной пропаганды, низложены в ранг БЫДЛО - обслуживающего персонала этих самых банкиров, юристов, богемы и прочих "пролетариев" умственного труда. Никто не хочет работать рабочим; все хотят получить высшее образование и работать БАСТЫКАМИ.
Реальные плоды этого официального курса: на Складской и ОРТ тачки толкают выпускники ВУЗ-ов и среди красных жилетов, подметающих улицы, тоже хватает этих горе-выпускников.
С помощью таких вот неумелых и рукожопых "управленцев" во власти, нас впереди ждут одни только кризисы за кризисами, или как сейчас модно стало говорить чиновникам: какие то ВЫЗОВЫ.
Так что готовьтесь: впереди строительство АЭС: - россияне то построят и уедут: а, КТО и главное КАК, будут обслуживать эту АЭС - наши специалисты-"болашаковцы"?? Страшно становиться!!!
[Исправлено: ACROS, 10.10.2021 - 15:27]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 4865
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 10.10.21 - 15:21
Комент номер шесть, заслуживает статуса статьи и подлежит отдельного обсуждения, вот о чем надо писать журналистам, апплодирую стоя!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 456
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 10.10.21 - 16:58
В Киргизии Министру внутренних дел Молдомусыну Конгантиеву народ показал истинную любовь...по моему и у нас дойдёт истинная народная любовь к министру энергетики РК
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.06.13
- Сообщений:
- 3999
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 10.10.21 - 18:57
Цитата:
Кризис управления.
Я искренне понимал когда стране пришлось идти на условия американцев и россиян при разработке нефтяных месторождений, ну не было тогда в стране кадров и опыта.
А что теперь?
Уж 30 лет будем весело праздновать, уже рождённый на заре независимости ребенок мог бы стать специалистом.
Только сиюминутные прожекты, бумажные стены в голой степи.
30 лет господа!
Уборочная техника? Это всё чему научились?
Такой безответственностью и недальновидностью чиновников возмущены депутаты
Кризис управления.
Я искренне понимал когда стране пришлось идти на условия американцев и россиян при разработке нефтяных месторождений, ну не было тогда в стране кадров и опыта.
А что теперь?
Уж 30 лет будем весело праздновать, уже рождённый на заре независимости ребенок мог бы стать специалистом.
Только сиюминутные прожекты, бумажные стены в голой степи.
30 лет господа!
Уборочная техника? Это всё чему научились?
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 10.10.21 - 19:37
Цитата:
вот и я о том же, только коротенько... А у вас на отличную колонку получилось для газеты.
Особо показательно было, когда пришел Мухамбетов, притащив с собой всяких "управленцев", попросил уйти на отдых глыбу в ЖКХ города, Мейстера...не нужен оказался опыт, который нарабатывался в нищие 90-е, пока некоторые на партийных харчах под стол ходили...и понеслась жкх по кочкам... один моложе другого, все родственники да блатные, садят их, а их всё назначают и назначают...там не нужен опыт и знания, там надо хорошо выслуживаться перед бастыком и осваивать бабло тихо и быстро.
ACROS:
к управлению страной приходит новое,
к управлению страной приходит новое,
вот и я о том же, только коротенько... А у вас на отличную колонку получилось для газеты.
Особо показательно было, когда пришел Мухамбетов, притащив с собой всяких "управленцев", попросил уйти на отдых глыбу в ЖКХ города, Мейстера...не нужен оказался опыт, который нарабатывался в нищие 90-е, пока некоторые на партийных харчах под стол ходили...и понеслась жкх по кочкам... один моложе другого, все родственники да блатные, садят их, а их всё назначают и назначают...там не нужен опыт и знания, там надо хорошо выслуживаться перед бастыком и осваивать бабло тихо и быстро.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.01.17
- Сообщений:
- 1381
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 11.10.21 - 09:53
Транзитники вывозят в Россию, так как там дороже. Чтобы покрыть потребности, будем закупать у России...Это как? Ни один уважающий себя дальнобойщик не заправляет наш дизель, следуя транзитом через Казахстан, особенно зимой.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Хрустанай
- Регистрация:
- 04.02.13
- Сообщений:
- 488
Re: «Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не...
Отправлено: 11.10.21 - 15:02
Цитата:
Что вы до этих болашаковцев несчастных докопались? Они отработали свои 5 лет по контракту и давно свалили уже из страны давно.
А рулят сейчас родственники и детки тех, кто еще при советах к кормушке присосался. Нургалиева, напрмер, у нас помните? А кого именнно помните, папу или сына? И не при чем тут болашак, тут феодальный строй винить надо...
За счет болашака, может как раз и не развалилась страна пока еще...
ACROS:
АЭС - наши специалисты-"болашаковцы"??
АЭС - наши специалисты-"болашаковцы"??
Что вы до этих болашаковцев несчастных докопались? Они отработали свои 5 лет по контракту и давно свалили уже из страны давно.
А рулят сейчас родственники и детки тех, кто еще при советах к кормушке присосался. Нургалиева, напрмер, у нас помните? А кого именнно помните, папу или сына? И не при чем тут болашак, тут феодальный строй винить надо...
За счет болашака, может как раз и не развалилась страна пока еще...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 13545
«Системный кризис в управлении»: Почему Казахстану не хватает автогаза и солярки
Отправлено: 11.10.21 - 15:08
Цитата:
некоторые не успели.
один вон после зоны на удо еще .
экс-министр национальной экономики.
десять лет ему в 2018 году дали.
самый умный:
и давно свалили уже из страны давно.
и давно свалили уже из страны давно.
некоторые не успели.
один вон после зоны на удо еще .
экс-министр национальной экономики.
десять лет ему в 2018 году дали.
-
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